印度外交部就中国《陆地国界法》表达关切

印度外交部昨天（27日）就中国全国人大常委会上周通过《陆地国界法》表达关切。

在新法下，如果非法越界人员行凶、拒捕或者实施其他暴力行为，危及他人人身和财产安全，执法执勤人员可以依法使用警械和武器。

据路透社报道，印度外交部发言人巴格奇（Shri Arindam Bagchi）回应时指中国单方面决定推动立法，可能会对中印两国现有的边境管理和边界问题的双边安排产生影响，印度方面对此感到担忧。

巴格奇也说，印度希望中国避免以这项法律为借口采取行动，以免单方面改变中印边境地区的局势。

据报道，数千名中印军人驻守在位于中印边界地区的拉达克地区。

解放军西部战区新闻发言人龙绍华早前批评印度军方，在本月较早前举行的中印军长级会谈上“坚持不合理也不切实际的要求”，为谈判增加困难。他呼吁印度不要误判形势，显示中印边境长达17个月的对峙再现升温的苗头。

印度军方昨天发声明反驳，称印方提出解决争端的建设性建议，“但中方不接受，也没能提出任何前瞻性的提议。”

中国人民大学国际关系学院教授成晓河早前接受《联合早报》采访时分析，中印已就边境问题举行十多轮军长级会谈，仍存在大量分歧，让两军备感挫折，紧张升温苗头因此再现不令人感到意外。解放军最新表态也向印军释放中国耐心有限的强烈信号，暗示印度不要判断目前国际环境对其有利，而在边境问题谈判中得寸进尺。