万名游客滞留 内蒙古主席：确保有序安全返程

内蒙古额济纳旗已出现89例确诊病例，旅游业是该旗的重要产业，当前也正处于旅游旺季。疫情发生后，额济纳旗旅游业被迫按下暂停键。滞留在额济纳旗的游客9412人。内蒙古自治区主席王莉霞表示，将研究返程转运实操工作方案，确保滞留游客按计划有序安全返程。

据《内蒙古日报》报道，内蒙古自治区党委副书记、自治区主席王莉霞10月27日在额济纳旗主持召开滞留游客返程工作调度会，听取滞留游客返程安排准备情况汇报，研究返程转运实操工作方案。她强调，要倒排时间、紧盯细节、严明责任，确保滞留游客按计划有序安全返程。

王莉霞表示，要周密细致实施，对照游客返程工作方案和疫情防控工作指南，细化工作流程，明晰具体分工，心细如发、滴水不漏抓好落实，决不能出现工作空档、责任空转、保障空白等情况。要坚持以人为本、坚持安全至上，针对老年游客、患病游客等重点群体，提前做好健康风险评估、全程做好随行医疗服务工作。

此前央视网报道，截至10月25日，滞留在额济纳旗的游客9412人。主要客源地为四川省、安徽省、江苏省、上海市、甘肃省、广东省等地，主要出行方式为旅游专列、旅游包车、自驾游。

团队游客6024人，其中旅游专列游客2893人，旅游大巴3131人；散客3388人，其中乘坐飞机179人，火车2129人，客车68人，自驾1012人。从游客年龄结构来看，60岁以上游客4476人，其中80岁以上63人。