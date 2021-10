台湾国防部长邱国正就美国媒体刊登的总统蔡英文专访内容强调,美军在台湾协训,属于交流范畴,也没有美国部队进驻台湾。

综合台湾苹果新闻网、中时新闻网和联合新闻网报道,邱国正今天(28日)在立法院备询时说,台湾军方与美国方面时常有在交流,交流当中也会有几个人从美国赴台,与台湾军方作协训。他强调,台美军事交流和进驻不一样。

美国有线电视新闻网今天报道,蔡英文在专访中首次证实有美国军队存在于台湾(for the first time she confirmed the presence of American troops on Taiwanese soil)。有台湾媒体将之翻译成“美军驻台”,一些立委也就“美军驻台”一事质询邱国正。

蔡英文也在专访中说,在台美军人数没有人们想象的多,但没有提供确切数字。

她指中国大陆对台威胁每天都在增加,并认为来自邻居的威胁越来越大,他们越发野心勃勃,也更走向扩张主义,“原本他们可以接受的事情,现在可能已经无法接受。”

不过,蔡英文也说,她没放弃改善两岸关系的可能性,并愿意在中国大陆国家主席习近平同意下,两人坐下来谈。