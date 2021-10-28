中国商务部：早已履行世贸规定的义务

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，中国早已经完全履行了世贸组织规定的中国的义务，中国作出的承诺也得到了完全履行。

据第一财经报道，王受文10月28日在记者会上说，在加入世贸组织的时候，中国有一份加入议定书和一个加入工作组报告，这两份文件规定了中国加入世贸组织之后需要履行的义务，确定了中国需要履行WTO义务的一个时间表。如果大家对照这个时间表，会看到中国早已经完全履行了世贸组织规定的义务，中国作出的承诺也得到了完全履行。对此，WTO先后几任总干事以及绝大部分WTO成员都对此充分肯定和普遍认可。

他表示，在开放市场方面，在货物领域内，中国承诺货物关税要降到9.8%。在入世的时候中国进口的关税是15.3%。现在中国进口关税总水平只有7.4%，低于所有发展中成员，接近发达成员水平。中国还在服务领域内广泛开放市场，加入世贸组织议定书和有关工作组报告规定，需要在2007年开放9大类100个分部门，现在中国实际开放接近120个分部门，都超过了所做的承诺。

他补充说，在知识产权领域内，中国为了加大对知识产权的保护，在很多地方设立了知识产权法院，在有些省份还设立了专门的知识产权法庭，加大对知识产权的保护力度。在透明度方面，及时向世贸组织通报国内法立法法规调整和实施情况。

王受文表示，WTO争端解决机制之前作出的针对具体案件的裁决，中国也严格执行了，有些裁决对中国是不利的，有些裁决对中国是有利的，不管有利还是不利，只要是WTO的裁决，中国都认，都执行，没有出现一起因为中国不接受WTO裁决而被起诉方申请报复的情况。从这些方面可以看出，中国切实履行了加入世贸组织所作出的承诺。

王受文表示，有些成员还提出了其他方面的一些关注或期待，这些可能都已经超出了WTO规定。如果以这些超出的规定来说中国没有履行WTO义务，这是不合适的。比如，在知识产权方面，WTO知识产权协定的规定和一些自贸协定关于知识产权的规定，两者是相差很多的。如果在WTO要求中国履行一些高标准自贸协定的知识产权保护规定，这显然是不合适的。