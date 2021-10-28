江苏半月内多名“粮耗子”落马

中国江苏粮食系统迎来“反腐风暴”。半个月内，已有多名来自粮食系统的负责人宣告落马。

据澎湃新闻报道，新沂市粮食购销集团原党委书记苏洋、集团原总经理顾刚均被通报涉嫌严重违纪违法，正接受新沂市纪委监委纪律审查和监察调查。

记者检索发现，苏洋和顾刚曾一起共事，如今双双落马。

另据无锡市纪委监委通报，59岁的原宜兴市粮食局副局长於志俊，因涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

公开资料显示，於志俊自2001年起担任宜兴市粮食局副局长，2015年任宜兴市粮食局副科级干部，2019年转赴宜兴市发改委任职，可谓深耕当地粮食系统多年。

宿迁市更是有多个下辖区县的粮食购销公司的主要负责人被查。

据宿迁市纪检部门通报，近半个月内，宿迁市宿城区粮食购销总公司总经理朱成凯、泗阳县粮食购销总公司党总支书记、总经理潘龙生，以及沭阳县粮食购销总公司原总经理孙利均涉嫌严重违纪违法，目前正在接受调查。

其中，和沭阳县粮食购销总公司原总经理孙利一起宣告落马的，还有该公司的财务科原科长王亚军。

记者注意到，江苏正在严查“靠粮吃粮”腐败问题。

据“交汇点”客户端报道，根据江苏省委关于巡视工作的统一部署，10月14日，涉粮问题专项巡视的11个巡视组完成对22个地区和单位党组织的巡视进驻工作。江苏省委巡视组将在各被巡视党组织现场巡视40天左右，主要受理涉粮工作相关问题反映，重点是党员干部涉粮工作方面违纪违法问题。

江苏省纪委监委10月26日通报了三起粮食腐败典型案例，较详细地点出了存在的具体问题，粮食腐败方式可谓五花八门。

比如江苏兴粮粮食集团有限公司副总经理彭剑涛，在担任兴化市粮食购销总公司总经理期间，违规出借公款，造成国家财产重大损失。此外，彭剑涛还存在收受涉粮商人财物等其他违纪违法问题。

高邮市第一粮库主任陈粮，被通报利用职务便利，采取私自出售单位公粮收入不入账、虚列电费支出等手段，套取国有资金。

还有涟水县余圩粮管所原法定代表人刘岳双，被通报以虚构卖粮户等方式，将粮食收购政策性贷款，用于归还其私人企业的商业贷款，涉嫌违纪违法。

上述三人目前均已被立案审查调查并采取留置措施。

