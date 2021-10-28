孙亚夫：蔡英文“四个坚持”一个都坚持不了

针对台湾总统蔡英文在今年双十演说中提出“四个坚持”，中国大陆海峡两岸关系协会副会长孙亚夫接受大陆官媒采访逐一回应，称所谓“四个坚持”，最后一个都坚持不了。

蔡英文本月10日在双十演说中提到构成台湾人民底线和最大公约数的“四个坚持”，其中包括“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”。

孙亚夫曾任大陆国台办副主任，目前担任海协会副会长。大陆官媒《环球时报》今天刊出孙亚夫接受专访的内容，他对“四个坚持”逐一进行批驳。

孙亚夫说，坚持“自由民主宪政体制”，是民进党和台湾拒绝和平统一的人惯用的手法，但两岸社会制度和生活方式不同，不是拒绝统一的理由，更不是分裂的借口。

他指出，大陆已找到在两岸社会制度和生活方式不同的情况下实现和平统一的办法，即“一国两制”，这是一个和平、民主的办法。

对于坚持“互不隶属”，孙亚夫用了很大篇幅来反驳。他指出，这是继承李登辉的“两国论”，而且是“两国论”的升级版，宣传“两国论”达到了空前张狂的地步。

他说，1949年10月1日中华人民共和国成立，取代“中华民国政府”成为全中国的唯一合法政府，“中华民国及其政府”从此结束了它原有的历史地位；“台湾是中国的一部分，不是一个国家”，成为国际社会的普遍认识。

他接着说，虽然台湾与大陆尚未统一，但这是国共内战遗留的两岸政治对立还未解决，不是中国主权的分割和领土的分裂，“现实中没有两个中国，‘两国论’是站不住脚的”。

孙亚夫指出，台独势力除了炮制“两国论”以外，还在“中华民国”的名称上做文章，反而更加证明他们想方设法地给台独找出路。

他举例说，蔡英文提出“中华民国台湾”，脱胎于李登辉的“中华民国在台湾”、民进党的“中华民国是台湾、台湾是中华民国”，是在为改“国号”探路；他强调，蔡英文公然使用这一称呼已到了非常危险的地步，如果进行“台湾法理独立”的冒险，将招来毁灭性打击。

对于坚持“主权不容侵犯并吞”，孙亚夫说，台湾不是一个国家，也就没有主权，只有中国才拥有对台湾的主权，“既然没有主权，那何来‘主权不容侵犯并吞’呢？！”

对于“坚持中华民国台湾前途，必须要遵循全体台湾人民的意志”，孙亚夫认为，这是民进党的老主张，但任何涉及中国主权和领土完整的问题，必须由全中国人民共同决定，台湾的前途只有一个，就是与大陆统一。

至于蔡英文提出“四个坚持”的时机，孙亚夫分析说，除了坚持台独立场使然，从讲话可以看出他们时下的考虑，即明显感受到民进党当局谋独挑衅引发台海局势紧张动荡的现实危险，他们在为应对这种形势做准备。

他最后强调，民进党当局为应对台海形势变化所做准备的方向完全错了，恰恰是会挑起台海战争，“如果他们执意走下去，将成为在两岸统一时受到历史审判的一大罪证”。