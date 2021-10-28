“假结婚”落户北京未成 夫妻对簿公堂

中国京籍男子刘先生和一名女子“假结婚”，却遭遇户籍政策精准调控，落户目的难以达成。涉事女子张女士事前支付的13万元（人民币，下同，2.74万新元）落户费用却被“丈夫”花费殆尽难以收回。因此，张女士向北京市通州区人民法院提起诉讼，最终经法院调解，刘先生同意离婚，并同意退还张女士13万元。

据新京报报道，一心想落户北京的张女士经人介绍认识了京籍农村户口的刘先生。一方想落户，一方正缺钱，二人一拍即合，协商通过“假结婚”的方式帮助张女士落户北京，并由张女士支付刘先生一定的落户费用。

2021年3月，二人签订书面协议，张女士向刘先生支付落户费用13万元，协议签订后，二人随即前往民政局进行了结婚登记。

但意料之外的是，2021年4月，北京市统一了农业、非农业夫妻投靠落户政策，夫妻投靠统一按照现行非农业落户政策办理，落户的难度大大提高。见此情形，张女士与刘先生协商解除协议并退还落户费用，但未能成功。无奈之下，张女士向通州法院提起诉讼，要求与刘先生离婚，并要求刘先生退还收取的13万元落户费用。

庭审中，面对张女士提供的书面协议，刘先生对“假结婚”的事实认可，表示同意离婚，但称为给患有重疾的父亲治病，自己收取的13万元费用已全部花费，目前并无固定收入来源，因此无力返还上述费用。刘先生为此向法院提交了自己父亲就医的相关材料。

通州法院法官对双方“假结婚”的行为给予了严厉的批评教育，并向双方释明了《民法典》中结婚、离婚的相关法律规定。在法官的批评教育和释法说理下，双方当事人均表示承认错误，在刘先生同意离婚且张女士认可刘先生确无收入来源的情况下，双方当事人主动要求法院进行调解。

最终，经过法院调解，刘先生同意离婚，并同意退还张女士13万元，但需要在三年的时间里分11笔返还，同时承诺如不能依约返还，张女士可以申请一次性执行全部款项并赔偿违约金2万元。张女士最终同意调解方案并接受了刘先生的还款计划，该案顺利审结。