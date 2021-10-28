学者：证实美军在台是提醒大陆台湾有准备

台湾总统蔡英文接受美媒体访问时，首度证实美军在台协训。对此，专家学者普遍认为，面对中国大陆的步步进逼，蔡英文此时释放这样的消息，是要提醒对岸，台湾有所准备。

据联合网报道，台湾前空军副司令张延廷接受访问说，台湾现在所购买的装备，90%都是美制装备，美军当然要教授战术、战法，美军在台协训国军不奇怪。

至于蔡英文选择此时释出美军协训的信息，张延廷认为，这是因为目前台海周边情势有所不同，大陆军机在台湾西南空域活动，因此蔡英文需要在此时告诉对岸，台湾有所准备。

张延廷指出，美国总统拜登重申美国对台湾承诺“坚若磐石”，蔡英文今天的言论，也有与美方相互呼应的味道，也让中国大陆知道，这些不只是嘴上说说，是有实际的行动，也包含了军事上与政治上的意涵。

台湾国防安全研究院学者李哲全也认为，蔡英文在双十讲话时宣示，“期待两岸关系和缓，我们不会冒进，但绝对不要认为台湾人民会在压力下屈服。我们会持续充实国防，展现自我防卫的决心”。蔡英文此时释出这个讯息，是要让全世界及中国大陆知道，台湾有在准备与因应。

中华战略前瞻协会研究员揭仲分析，中国大陆不太可能不知道美军在台协助训练国军，因此蔡英文这次释出此消息，并未创造新状态，他认为，蔡英文是想借机会凸显美台军事交流有不错的往来。

揭仲并认为，蔡英文在某种程度上是希望能抵销掉中国大陆近期对台湾威胁的态势，透过告诉台湾内部这样的消息，抵销来自大陆的压力。