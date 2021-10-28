蔡英文证实美军在台 解放军专家：大陆有必要强硬回应

台湾总统蔡英文证实美军在台湾存在引发中国大陆舆论高度关注。中国解放军军事装备专家王云飞发文称，大陆有必要采取多种方式对此给予强硬回应，遏制事态进一步发展。

美国有线电视新闻网（CNN）昨天刊发蔡英文26日接受专访的内容，蔡英文在访问中首次证实有美国军队在台湾存在；美国总统拜登昨天也在在东亚峰会上重申，美国对台湾的承诺“坚如磐石”。

王云飞今天（28日）在今日头条发文说，台美同日表演绝非偶然，是一次有预谋的对抗大陆的活动。

他分析说，此次美台勾连可能有几个目的：一是测试大陆忍耐限度；二是迫使大陆接受美军在台湾存在的事实。如果大陆对美军进入台湾熟视无睹，美军势必加大在台湾的军事存在；三是持续炒作台海地区的安全热点问题，恶化大陆的投资环境，破坏中国大陆的安全发展环境；四是蔡英文当局想对台湾民众证明，美国在力挺民进党当局。

王云飞认为，有必要对此给予强硬回应，一是使用无侦-8高空高速无人机穿越台湾，查证美军在台的存在情况；二是要求美方对此事予以澄清，进入台湾的军队必须立即撤出；三是提出严正警告，任何国家军队非法进入台湾，没有治外法权，不受安全保护，由此产生的后果自负；四是加大战机、战舰在台海的战巡活动，开展接近台湾海空域的实弹演习训练活动等。

解放军原南京军区副司令员王洪光今天也在今日头条发文指出，蔡英文此时公开承认有美军在台，就是依仗美国政府频频发出的错误信号，这是蔡英文在台独道路上前进的关键一步，是对大陆的公开打脸，“大陆是可忍，孰不可忍？”

据CNN报道，蔡英文在专访中首次证实有美国军队存在于台湾，并说在台美军人数没有人们想象的多，但没有提供确切数字。

她还指中国大陆对台威胁每天都在增加，并相信如果台湾受到来自中国大陆的攻击，美国和其他区域民主政体会向台湾伸出援手。