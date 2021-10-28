蔡英文接受CNN专访问答全文

台湾总统蔡英文前天（26日）接受美国有线电视新闻网（CNN）专访，首次证实有美国军队存在于台湾，并相信如果台湾受到来自中国大陆的攻击，美国和其他区域民主政体会向台湾伸出援手。但她也说，未放弃改善两岸关系的可能性，愿意在中国大陆国家主席习近平同意下，坐下来谈。

台湾总统府今天刊出的专访问答部分的内容如下：

问：昨天在寺庙里，您说民主难免纷乱，但值得捍卫。我认为这真的非常重要，因为台湾的民主也有纷乱的状况，在议场上争吵。您正好相反，准备周全，如此精准，但当这个体制遭受攻击时，您会加以捍卫，您要传达给世界的讯息为何？

蔡英文：人们有时对民主制度会有所疑虑，因为民主有时候会造成混乱，民主体制可能没有预期的那么有效率，民主过程可能还很冗长，但我们的经验是，民主制度或许有让人批评之处，但“民主仍然是最好的制度”。

问：您认为民主受到攻击吗?

蔡英文：是的。因为每天都有如此多的错假讯息，人们各有所图在发动这些错假讯息，基本上，是想扰乱政府。

问：错假讯息的源头？

蔡英文：境内、境外都有。

问：是来自中国？来自中国大陆？

蔡英文：有些来自中国（大陆）。

问：您认为目的是在制造对您政府的质疑吗？

蔡英文：是的，也是制造对民主的质疑。

问：您们拥有全世界最自由开放的网际网路，这会让您们更容易受到错假讯息的攻击吗？

蔡英文：在某种程度上，是的。因为网路上有太多的讯息，人们太习惯在网路上接收讯息、阅读新闻。网路上流传的讯息，有时没有经过权威人士或可靠人士的证实或确认。如果不快速澄清或纠正错误，就会担心人们可能会被误导。

问：台湾政府对错假讯息的因应，不是审查或关闭，而是更加透明？

蔡英文：是的，没错。这就是我们从COVID-19疫情中所学习到的。我们设立中央指挥中心，每天召开疫情说明的记者会，回答媒体或民众的所有问题，澄清一切，以免民众被误导。

问：一个2300万人口的小岛如何抵御一个15亿人口、军事花费是台湾15倍的威权政体？

蔡英文：我认为，最重要的是台湾人民的意志、对民主自由的信念，以及保卫我们所拥有的民主自由和民主生活方式的意志，这是所有台湾人民认为值得捍卫的事情。

问：您说“人民的意愿”，是指参与民主过程？还是入伍从军？

蔡英文：是指各个面向。参与民主过程很重要，这样人们的声音才能被听到，人民的意见在民主过程中很重要。如果人民有意愿保卫台湾，我认为年轻一代，正如民调显示，觉得他们有义务当兵，或者担任社会很重要的一员，挺身捍卫台湾的民主。

问：随着逐步取消征兵制，有些人说，台湾必须成为实质上的“军政国家”，支出更多“国防经费”，才能因应中国（大陆）的军事升级。您提到轻松的心情，和台湾人民虽然保持警戒，但生活依然如常。您认为台湾人民是否了解，一旦北京决定要收回他们认为是自己的，在这情况下，可能会发生的事？

蔡英文：如我说过，我们并未对当前情势松懈。实际上，民众对于威胁的严重性相当有所感受。重要的是，我们沉着而警觉地面对情势，因为我们经历过许多挑战和危机，人民现在都相当有韧性，相信我们做得到，信守我们认为十分珍贵的价值。

问：今天的台湾是否比2016年您上任时更安全？

蔡英文：这要看如何定义。中国（大陆）的威胁日益加剧，但是台湾人民了解当前处境，我们必须更加团结，并准备好捍卫我们所拥有的一切。这很重要。我们需要让大家知道我们的处境，为将来做好周全的准备。国际社会也更加关注台湾和台海局势。我们获得越来越多的国际支持，这对台湾人民来说十分重要，也鼓舞人心，让大家更有信心，只要我们竭尽所能，外界就会帮助我们。

问：美国的角色是？

蔡英文：美国是台湾产品的最大市场，且几乎是我们采购防卫武器的唯一来源，美国还提供台湾各种支援，让我们能够成为区域或国际的行为者，不那么孤立。

问：包括派遣美军人员协助训练台湾军队吗?

蔡英文：我们和美国的合作很广泛，目的在增强我们的防卫能力。

问：现在有多少美国军方人员派在台湾?

蔡英文：没有大家想得那么多。

问：像媒体昨天报道的几十人吗？

蔡英文：我们不讨论细节。

问：这消息流传出去后，您认为对台湾和大陆的关系有帮助吗？或是见诸报道后，您感到担心？

蔡英文：很多报道中，有些是事实，有些则不是那么正确。民众会接收到许多资讯，决策者有责任做正确的决定，不该被单一讯息所影响。

问：美国正在想方设法扩大台湾参与联合国。您支持这些讨论吗？您希望台湾在联合国扮演更积极的角色吗？

蔡英文：当然。这是台湾所有政党都支持的立场，我们希望有机会成为联合国体系有意义的参与者。

问：您担心中国（大陆）的反应吗？当您采取作为，而这些大门也敞开后，您是否担心遭遇反弹？

蔡英文：不担心。我们表达希望成为联合国体系的一部分，而中国（大陆）也有他们自己的立场，就让国际社会去评定。

问：美国拜登总统上周说，如果台湾遭到攻击，美国会防卫台湾。有些人认为，他的说法打破了维持过去数十年稳定的长期战略模糊。当您听到那样的说法时，是否也有一样的顾虑？

蔡英文：大家对拜登总统的谈话有不同的解读。但是，我说过，我们的处境是不能依片面资讯就做决定，而是必须考量各种状况、各种因素，才能为人民做出正确的决定。

问：如果大陆企图进犯台湾，您有信心美国会防卫台湾吗？

蔡英文：基于我们和美国长期友好关系，我们也有美国人民、国会与政府的支持，皆给予我们很多助益。我对此有所信心。

问：您是领导人。就目前情形来说，您说过保卫台湾是首要之务。

蔡英文：如果我们有自我防卫的决心，我们会尽全力保卫自己，外界就会来帮助我们，这是中国（大陆）解放军是否能成功入侵的重要决定性因素。

问：包括日本把飞弹部署在邻近台湾的岛屿上，未来还要派遣军队？

蔡英文：台湾并不孤单，因为我们是“民主国家”，我们尊重自由，爱好和平，与区域内大多数国家有共同的价值。我们在地理上也具有战略重要性。所以，我认为确保台湾安全是区域内国家的共同利益。

问：如果台湾的民主被接管，会如何？后果会是什么？不单指台湾，而是泛指全世界。

蔡英文：首先，对区域而言，看到台湾的情形，大家会担心自己所拥有的民主是否会遭到破坏。并且，也会担心是否会受到外来势力的约束，而无法自己做决定。

问：您曾指出，台湾代表的是捍卫民主的未来，这里发生的事可能改变世界秩序。

蔡英文：我认为，台湾像是一座灯塔，两千三百万人民每天很努力地保卫自己和民主，确保享有应得的自由。这也是其他人想要的。所以，一旦我们失败了，这意味着信守这些价值的人们，将怀疑这些价值是否值得奋力争取。

问：您怎么看待习近平？

蔡英文：习近平是一个大国的领导人，可惜的是，这个大国不是一个民主国家，至少现在不是。要治理这样大的国家不容易，但治理大国的最好制度为何，则取决于领导人。重要的是，领导人认为这样的大国想和区域及世界的其他国家维持怎样的关系，想和区域及世界的每个人维持和平关系吗？还是想站在主导地位，让每个人都听他的，听中国（大陆）的，但不一定喜欢中国（大陆）？这是选择的问题。我相信许多人会说，想和区域及世界其他国家维持和平关系，这也包括台湾。

问：您有兴趣和习主席会谈吗？您希望和他有更多的沟通吗？

蔡英文：多沟通是有帮助的，可以减少和避免误解，更了解彼此。我们也一再表示，愿意和中国（大陆）对话，这也是在处理两岸关系时，避免误解、错估、误判的最佳途径。

问：前任总统曾和习主席会面。您认为自2016年以来，两岸沟通为何停摆？

蔡英文：我认为，情势变化很大。中国（大陆）对区域的部署已和以往大不相同，现在更有企图心，更为扩张主义，因此，过去他们能接受的事情，现在可能无法接受。

问：您认为如何才能重启这条沟通管道？

蔡英文：我认为这需要相关各方的努力。我们一再表示，对话非常重要，希望与中国（大陆）建立和平的关系。因此，我们耐心以待，以维持现状作为两岸政策的核心，这表示我们有耐心。我们希望与中国（大陆）进行有意义的交流，以便共同探讨减少两岸歧见的可能性，希望最终能够找到解决歧见的途径。

问：您相信有无任何形式的“一中政策”是台湾人民可能接受的？

蔡英文：有各式各样的“一中政策”，美国有自己的“一中政策”，而中国（大陆）有“一中原则”，但在香港体现的“一国两制”却毫无意义。

问：所以您并不相信中国（大陆）的“一国两制”真的会在台湾兑现？

蔡英文：这是诚信问题。台湾人民已经明确表示不接受“一国两制”作为两岸议题的解方。

问：这正是您以高票赢得连任的关键议题。现在面对紧张升高、军事侵略、错假讯息，您要采取怎样的策略来确保台湾在您接下来的任期以及未来，仍能屹立不摇？

蔡英文：我们必须做好良善治理，人民才会对民主有信心。我们必须有效治理“国家”，并推动经济发展。

问：2020年成长很快。

蔡英文：是的，没错。首先，这正是我们要让人民知道，一个“民主国家”和民主政府可以有效率地解决我们面临的各种难题。其次，我们必须加速国防改革，让我们有能力自我防卫。基于台湾和中国（大陆）的面积差异，台湾的关键在于发展不对称战力。第三，我认为最重要的是，我们面临全球的迅速变迁。各国都面临一个这样的问题，有些人们无法在全球迅速变迁的时代中生存，于是，政府必须为这些人们提供各种照顾服务。所以，在接下来两年半的任期中，我要继续努力全面改善照顾体系，让老年人、弱势族群和年轻人都能受到更好的照顾，年轻人可以从社会安全网中获得协助，有妥善的社会安全网，他们就会更有竞争力，更愿意尝试新事物。

问：您提到，台湾虽然没有很多正式的外交盟友，但有很多朋友，还有很多人想要买台湾制造的晶片。在台湾争取国际社会支持的策略上，半导体产业扮演什么样的角色？

蔡英文：半导体产业是台湾的领头羊产业，代表台湾有能力生产对世界发展至关重要的产品。而这需要很好的产业基地、很好的基础建设以及丰沛的人才。这个产业向世界证明，它们的存在非常重要，也同时向世界展现台湾的成就，展现出我们有很好的产业基地、丰沛的人才。

问：和大陆的紧张局势是否对供应链造成威胁？

蔡英文：是的，威胁的确存在，但至少在现阶段，还在可控制的范围内。世界认定台湾半导体产业是他们必须协助且保护的产业。这也是中国（大陆）需要考虑的，因为中国（大陆）也需要台湾制造的半导体产品。

问：您是否想过实际再度发生战争的可能性，以及台湾可能会再度遭到攻击？

蔡英文：身为领导人，不能排除任何可能性。而身为领导人，必须为任何可能做好准备。

问：台湾现在准备得如何？

蔡英文：我们随时做好准备，我们要让自己在各方面更加强大，包括“国军”战力、国际支持，以及和世界各国共享价值，让他们了解台湾的重要性。

问：面对气候变迁、能源生产困难等威胁，您准备如何因应？

蔡英文：这对台湾和其他国家都是非常严峻的挑战，台湾有庞大的产业需要大量水电。我们在规划达成2050净零目标的需求时，必须确保产业有足够的水电供应，以维持营运。所以，这对我们而言，是相当艰钜的挑战，但是，我们必须制定、修正并执行计划，以因应这些挑战，重点在于优化和执行我们的计划，期使在2050年如期达成目标。

问：您是亚洲最进步社会之一的领导人，向来支持原住民族及多元性别族群（LGBTQ+）。台湾是亚洲第一个同婚合法化的“国家”。您支持的少数族群，是其他国家想要加以同化的，什么原因促使您支持少数族群，拥抱他们的差异？

蔡英文：我在年轻人的帮助下完成这一切，因为他们相信这些价值，想要达成这样的平权。当民进党开始推动婚姻平权时，我们承受巨大的压力，有些人因为宗教和其他种种原因而反对，几乎遭逢政治危机。但是，由于年轻人的坚持，成为我背后的力量。最终，我们得到大法官的支持，以释宪揭橥民众，这是应该做的事。后来，我们进行了公投，很多人认为这是执政党的挫败，然而，我们终究完成了立法，让人民享有婚姻平权。过程非常艰辛，不过，回过头来看，我认为这一切都值得。

问：当您思考所要留下的政绩—我知道您的任期到2024年5月才届满，还有很多时间—当人民回顾您两届任期时，您最希望他们记得您这位台湾领导人什么事？

蔡英文：我希望人民记得我尽最大的努力，保护这块土地，让这块土地更安全、更坚韧、人民更团结。

问：您认为您更接近目标了吗？

蔡英文：正朝着这个方向前进，希望我们速度可以更快些。

问：由于您不必再担心连任，在剩下的任期中，您想努力但还没完成的最大目标是什么？

蔡英文：身为这个“国家”的总统，我想要达成的是，我在2016年上任时制订了一个计划，现在正在执行中，并依需要加以修正，但必须加快速度朝目标前进。基本上，我想做以下这些事情：第一，加速国防改革，这样我们才能更有能力保护我们的“国家”。第二，我们想要强化台湾与世界的连结，基于共享价值结交朋友。我们已经得到许多的国际支持，我们希望得到更多。第三，我想要让人民凝聚更大的共识。因为，台湾是移民社会，人民在不同时间来到这里，对过去拥有不同记忆。我们要以民主方式建立共识，避免外来势力分裂社会，让人民更加团结，更有韧性。

就如我所说的，我们必须确保所有的照护制度都到位，提供一个完善的社会安全网。能源方面也是我们必须加紧脚步的，我们的确有2050净零的挑战，因此必须朝这方向加速前进，我们要能够减少碳排放，同时进行产业结构调整与转型，我们也必须提升能力，以因应气候变迁或极端气候导致的天灾。

基本上，在强化人民克服困难的意志、军事实力、经济、基础建设等各方面，所有能让这块土地更加坚韧的事，都是我在未来任期中想要做的。

问：以现在的民主台湾和威权中国（大陆）来说，您认为双方能和平共存吗？或是有一方必须有所让步？

蔡英文：对于台湾、中国（大陆）、甚至全世界人民来说，这可能都是最具挑战的议题。虽然我们的政治体制不同，我们仍可以坐下来谈、妥适处理、和平共存。我认为，这是台湾人民的期待，我希望这是中国（大陆）的期待，也是区域各成员人民的期待。

问：您有话想跟习主席说吗？

蔡英文：我期盼他能和台湾政府及人民有更多的对话，以更了解台湾的现况，当然我们也会多和中国（大陆）沟通。

问：有没有其他想跟全世界朋友说的话，或是其他重要想说的？

蔡英文：台湾的存在对区域和世界都非常重要，在我们尝试让自己更强壮、可以保护自己的同时，我们也需要世界的帮忙，支持台湾，是一件很有意义的事情。

问：为什么世界应该在乎台湾？

蔡英文：大家需要台湾来证明民主存在的意义，需要台湾来证明，有国际社会的帮助，即使小，也能在大的一方威胁下生存下来。

问：如何推动军事现代化和发展不对称战力？有哪些具体措施？

蔡英文：与中国（大陆）相比，我们确实较小，所以必须更有效利用资源。我们着重于机动且具致命一击的武器装备，这是我们国防改革的重点。我们的军事制度承续自中国（大陆），这个制度是设计来防卫幅员广大的土地，和保护一个小岛的方式不同，所以我们必须改变建军的传统思维。

问：我之前看过有关豪猪战略的资讯…

蔡英文：大致是这样的概念。

问：台湾的策略是在获得其他国家帮助前，试图自我防卫一段时间？

蔡英文：我们定会竭尽所能保护自己，但我要重申，得到我们的朋友和理念相近国家的支持，也是重要的事。

问：您相信美国、日本会驰援台湾吗？

蔡英文：他们会以各自的方式。

问：您认为我们现在是否卷入区域军备竞赛?

蔡英文：我认为，解决这个问题的最佳方式，是让各方坐下来谈，如何在这个区域和平相处。

问：您希望台湾是这些讨论的核心部分吗？

蔡英文：是的。

（备注：文中部分括注与引号为编辑所加。）