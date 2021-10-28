中国国防部：若美续以“切香肠”方式提升美台军事联系将被反制

针对美台军事联系相关问题，中国国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非大校今天答记者问时说，如果美方继续顽固抱守“以台制华”幻想，企图以“切香肠”方式实质性提升美台军事联系，中方将坚决予以反制和回击。

根据“国防部发布”微信公号消息，有记者在今天举行的国防部例行记者会上提问说，据报民进党当局近期炒作美台军事联系，另有台“陆军司令”率团赴美，期间参加美陆军协会年度会议，并与美防务部门和军队人员会面，对此有何评论？

谭克非说，注意到有关报道，已向美方表达严重关切并提出严正交涉，要求美方必须就此向中方作出澄清。一个中国原则是中美关系的政治基础。中方坚决反对美方与中国台湾地区进行任何形式的官方往来和军事联系。

谭克非说，一段时间以来，美方一些人违背一个中国的政治承诺，不断打“台湾牌”，向“台独”分裂势力发出极其错误信号，给中美两国两军关系和台海和平稳定带来严重负面影响。如果美方继续顽固抱守“以台制华”幻想，企图以“切香肠”方式实质性提升美台军事联系，中方将坚决予以反制和回击。

谭克非最后强调，祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现。任何仰人鼻息、挟洋自重，阻挠国家统一和民族复兴的图谋终将失败。中国人民解放军将采取一切必要措施，挫败外部势力干涉和“台独”分裂行径，坚决捍卫国家主权和领土完整。

蔡英文前天接受美国有线电视新闻网专访时，首次证实有美国军队存在于台湾，并说她没放弃改善两岸关系的可能性，也愿意在中国大陆国家主席习近平同意下，两人坐下来谈。

台湾国防部长邱国正之后在立法院备询时强调，美军在台湾协训，属于交流范畴，也没有美国部队进驻台湾。