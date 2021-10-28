内蒙古冠病疫情防控新闻发布会今天下午通报，目前滞留在额济纳旗的游客中，乘坐旅游专列游客2400多人，乘坐旅游包车的3200多人，自驾游游客2200多人，散客2200多人。据了解，内蒙古力争三至五日把大部分游客转运出额济纳旗。健康条件不符合转运要求的游客将暂留一段时间。

根据央广网报道，内蒙古自治区党委、政府高度重视滞留游客服务保障和组织返程等工作，已成立领导小组和工作专班，进一步统筹资源力量、摸清核准做实详细信息，一人一策做出返程安排。通过与滞留游客来源地、目的地、途经地进行点对点沟通对接，确保全程疫情防控、安全保障、生活服务等工作无缝衔接。对于游客返程途中可能遇到的各种困难和问题，形成完备预案，做好各项准备，确保返程安全、万无一失。

目前滞留在额济纳旗的游客主要客源地为四川、安徽、江苏、上海、甘肃、广东等地，主要出行方式为旅游专列、旅游包车、自驾游。

据了解，截至目前，已经通过铁路旅游专列转运4列，共转运滞留游客2428人。第一批滞留在额济纳旗的586名游客昨天21时52分乘坐旅游专列转运出额济纳前往郑州。发往昆明和南阳的旅游专列今天均已顺利发出。明天还将继续发一列安徽方向的旅游专列。

同时，对旅游包车、自驾游和散客的转运集中健康监测方案已经制定，正在根据专家评估的意见进行完善，同时启动相关的准备工作。力争3至5日把大部分游客转运出额济纳旗。健康条件不符合转运要求的游客将暂留一段时间。