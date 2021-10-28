万科第三季度净利润同比降23%

中国房地产巨头万科企业股份有限公司发布今年第三季度报告，1至9月，万科累计实现营业收入2714.9亿元人民币（下同，约571亿新元），同比增长12.4%；实现归属于上市公司股东的净利润166.9亿元，同比减少16.0%。其中，第三季度万科实现营业收入1043.7亿元，同比增长9.7%；实现归属于上市公司股东的净利润56.4亿元，同比减少23.3%。

根据澎湃新闻报道，公告显示，前9个月，房地产开发业务结算面积为1858万平方米，贡献营业收入2370.4亿元，同比分别增长7.7%和10.8%。

1至9月，万科房地产开发及相关资产经营业务的毛利率（已扣除税金及附加）为 17.5%，较2020年同期下降5.4个百分点，万科指出，毛利率下滑主要和近年来地价占房价比例提高有关。

销售方面，1至9月，万科累计实现合同销售面积2946.4万平方米，合同销售金额4791.3亿元，同比分别下降9.8%和2.8%。其中，第三季度万科房地产开发业务实现合同销售面积754.7万平方米，合同销售金额1246.8亿元，同比分别下降36.5%和27.6%。

投资拿地方面，第三季度万科新增37个开发项目，总建筑面积约735.7万平方米，权益规划建筑面积约532.4万平方米。

综合1至9月数据看，今年前三季度万科累计新增132个开发项目，总建筑面积约2241.0万平方米，权益规划建筑面积约1603.2万平方米。

截至9月底，万科在建项目总建筑面积约11581.5万平方米，权益建筑面积约7061.8万平方米；规划中项目总建筑面积约4414.4万平方米，权益建筑面积约2785万平方米。此外，万科还参与了一批旧城改造项目，按当前规划条件，权益建筑面积合计约337万平方米。

除了住宅开发业务，万科也在积极发展物业服务、租赁住宅、商业开发与运营、物流仓储服务等业务。

万科公告显示，报告期内，万科租赁住宅业务“泊寓”在厦门、西安、上海、宁波、成都、济南、深圳等城市新增开业3400间。截至9月底，租赁住房业务房源超过19.5万间，累计开业约14.9万间，间天出租率为95%。

此外，报告期内，物流仓储业务在杭州、苏州、宁波新开业3个项目；万科（含印力集团）新开业商业项目32.6万平方米。

截至9月底，万科净负债率为31.9%；持有货币资金1471.1亿元，高于短期借款和一年内到期有息负债总和782.9亿元。有息负债占总资产的比例为13.6%，且有息负债中70.6%为长期负债。

