瑞丽官方：入境人员阳性率超20% 严防境外输入

瑞丽市长尚腊边在今天凌晨举行的新闻发布会介绍当地冠病疫情应对工作情况时说，10月1日以来共检出本土新冠病毒感染者19例，其中确诊病例2例，无症状感染者17例，发生社区传播扩散的风险仍然存在。他呼吁大家继续理解配合疫情防控工作，自觉抵制谣言，共同打赢疫情防控阻击战。

根据云报客户端和“长安街知事”消息，发布会还披露，近期境外回流人员阳性检出率持续在20%以上。7月以来，在境外回流人员中检测出716例冠病阳性患者。

尚腊边说，“瑞丽疫情防控一直牵动着全国人民的心，我们感谢来自全国人民的关心和支持”，将进一步克服疫情带来的不利影响，努力解决好人民群众关心关注的困难问题。他同时呼吁，请大家继续理解和配合疫情防控工作，自觉遵守各项疫情防控的要求和措施，自觉抵制谣言，共同打赢疫情防控阻击战。

瑞丽市委常委、常务副市长尹忠德介绍了已经采取的多项措施，比如按照每人补助1000元（人民币，下同，约210新元）标准，为抵边村民、低保户等八类困难群体发放救助金6878万元；银行为68户企业宽限还款期81笔23.17亿元等。

尹忠德表示，下一步，瑞丽将继续抓好民生保障工作，每天收集梳理群众反映的急、难、愁、盼问题，限时办理完成。

在居民颇为关注的离瑞政策方面，瑞丽市副市长杨谋说，疫情严重影响了群众的生产生活，广大群众共克时艰，正在经历非常艰难的时期。令人欣慰的是，至今未发生疫情外传。但瑞丽疫情一日未彻底清零，就有外传的风险。

为此，瑞丽市有必要继续坚持严格的离瑞政策，确保疫情不外传，不影响全省全国的疫情防控大局。

考虑到群众必要的离瑞需求，瑞丽市出台了离瑞审批政策，为离瑞人员保留了渠道。同时，严格的离瑞管控是暂时的，瑞丽市将根据疫情形势适时调整。

曾于2018年担任瑞丽市副市长的戴荣里昨晚在微信公众号发文《瑞丽需要祖国的关爱》公开请命，引起社会广泛回响。

文中说，捉襟见肘的财政和人困马乏的折腾以及承担的艰巨的国门防护责任，让这个小城无法再承受其重。百姓的抱怨，随时而起；政府的谨慎，越加小心，恶梦和虚幻此起彼伏，这个小城，正承受着千载难遇的大劫难，文中呼吁“祖国母亲这时候就要伸出有力的大手，护卫一下这个饱受折磨的孩子”。