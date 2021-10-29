人民日报：教师轮岗有助“双减”落地

中国官媒《人民日报》今天发表评论称，一个人遇到好老师是人生的幸运，一个学校拥有好老师是学校的光荣，一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。教师交流轮岗能丰富供给源，提高服务质量和效率，有助于“双减”落地。

文章指出，教师是立教之本、兴教之源。实现教育高质量发展、推进教育高质量均衡，离不开教师作用的充分发挥。文章引述北京市委教育工委相关负责人指出的，“双减”当中提到的每一项具体的校内改革措施，背后都需要人来完成。为推进“双减”整体落实，特别是要推进校内和校外相结合的教育供给侧结构性改革，就必须对教师进行高效率的调配。

文章说，每一名教师的成长，无不是一个磨砺的过程。经历不同类型的教育环境、更多的教育对象，适应不同特点、不同风格、不同思维方式的学生群体，本身就有助于教师的成长，这样的经历本身就是一笔宝贵的财富。从学生角度来说，交流轮岗能丰富供给源，提高服务质量和效率，让更多孩子能在家门口遇到更多适合自己的教师，也有利于“双减”目标的实现。从试点情况来看，一些教师在年级组的例会和教研组的活动中，积极调整教学结构，注入全新的课堂教学要素和内容；一些教师带来的作业设计方案，让孩子们明显感觉作业量减少了。这些情况也说明，教师轮岗有助于“双减”落地。

文章也提醒，在教师交流轮岗过程中，最需要关注的是流动后能否切实发挥实效。这需要开展一系列配套改革，如优化已有的校长职级制，形成干部梯队建设中的动态流动机制；树立教学骨干、学科带头人评选的新标准，更多用轮岗中的实际效果来引导评价；进行动态的过程性评估和考核，以确保轮岗取得实效等。

文章最后说，一个人遇到好老师是人生的幸运，一个学校拥有好老师是学校的光荣，一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。充分激发教师队伍活力，让每个孩子都有机会遇到好老师，才能真正打造高质量的教育体系、强化学校教育主阵地作用，才能从根本上构建起良好的教育生态，从而为“双减”政策的有效落地，为加快教育现代化、建设教育强国提供有力支撑。