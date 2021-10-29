中国央行官员称跨境互联网券商“非法” 富途和老虎重挫

中国大型跨境互联网券商股价在美国盘前交易中重挫，因为在北京持续整顿民营企业之际，一位官员质疑这类券商业务的合法性。

据彭博社报道，中国央行金融稳定局局长孙天琦在金融四十人论坛网站发布的文章里说，从业务实质看，跨境互联网券商属在中国境内无照驾驶，属“非法金融活动”，这种定性与资本项目是否完全可兑换无关。

腾讯控股投资的富途在美国盘前交易中一度下挫31%，小米支持的老虎证券跌幅一度达到23%。

中国一直在全面收紧对经济的控制，特别是在整顿约租车应用程序(app)和其他科技巨头等收集消费者数据的公司。富途和老虎证券的业务一直处于灰色地带，它们让数百万中国投资者得以绕过资本管制，在香港和纽约等市场进行离岸股票交易。

《人民日报》本月早些时候在分析文章中称，鉴于《个人信息保护法》即将于11月1日生效，跨境互联网券商面临违反数据隐私规定的风险并受到关注。文章称，上述两家券商的用户数据有泄露风险，因为它们需要向美国券交易委员会(SEC)提供特定信息。

孙天琦表示，一家注册在开曼群岛的跨境互联网券商存量入金账户80%来自中国境内，注册在香港的一家该比例为55%。但他没有点名。

富途创始人李华周四在一份声明中表示，富途自成为受香港证监会监管的持牌机构以来一直运转良好，没有任何不良监管记录。他补充说，富途在过去一年里筹集了逾150亿港元（25.93亿新元）资金，主要用于支持富途的业务运营，该公司资本充足，没有破产问题。

