台湾经济料继续强劲增长 受益于科技出口热潮

在科技出口和企业利润激增的推动下，台湾经济预计将创下十年来最长强劲增长周期。

据彭博社报道，在数据于周五晚些时候发布前，经济学家的预估中值显示，尽管势头正在减弱，但在6至9月这个季度里，台湾GDP仍增长了4.3%。这将是台湾经济增速连续第五个季度超过4%，并展现出电脑芯片和其他科技产品的生产和出口对防疫限制措施影响的抵消作用。

全球最大芯片代工商台积电及其竞争对手，规模更小的联华电子都公布了创纪录的第三季度业绩，科技商品需求飙升的影响可见一斑。虽然一些经济学家认为全球需求将减缓、来自其他地区的竞争将加剧，但9月份出口订单也处于630亿美元的纪录高位，表明需求在一段时间内将保持强劲。

星展银行首席经济学家马铁英周二在一个线上会议上说：“总的来说，台湾的经济增长看起来仍然很积极，但是我们认为台湾在半导体供应链上的领先地位有下行风险...台湾可能失去优势，因为其他供应地区正在从疫情中恢复元气，并增加投资支出以支持自己的芯片行业。”

马铁英说，韩国是挑战台湾现有主导地位的最有力竞争者之一。她说，台湾将受益于直到2022年底的半导体周期中的增长，但是之后将面临产能从2023年开始过剩的风险。

对日常生活限制的逐步取消，可能帮助了企业保持运转，而且本地从封锁中快速复苏可能帮助提振了增长。

日盛证券经济学家何瑞安（音译自Ryan Ho）本周写道，旅游和服务业在限制措施放松之后的复苏，将是第三和第四季度GDP的关键推动力，而且政府支出增加也将起到帮助作用。何瑞安预计，台湾第三季度GDP增长4%，全年增长5.8%。