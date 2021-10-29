消息：恒大支付逾期美元债利息 再度避免违约

知情人士透露，中国恒大集团的部分债券持有人在宽限期届满前不久收到了逾期的利息付款，在恒大试图出售资产以筹集资金之际，此举为其争取到更多时间。

据彭博社报道，因讨论未公开支付而要求匿名的知情人士说，票面利率9.5%%的2024年到期债券持有人周四收到他们已被付款的通知。恒大应该在9月29日付息，30天宽限期结束后投资者可以宣布该公司违约。这是恒大本月第二次避免了违约。

恒大上周也差一点违约，所幸在宽限期届满之前支付了另一笔已经延迟的利息。虽然该笔支付令一些投资者感到意外，但该公司的美元债券仍处于低迷水平，债权人已有准备，恒大将进行最终的债务重组，这可能是中国有史以来规模最大的债务重组。

恒大的顾问本周早些时候与其债券持有人的顾问签署保密协议，为有关处理恒大债务的潜在谈判做准备。临时债券持有人团体的顾问正在寻求与该公司交换信息，这通常是协商整体重组交易的第一步。

彭博社评论说，这笔支付为恒大争取更多时间，它正试图出售资产以筹集资金。中国当局据悉拟安排包括会计师和律师事务所在内的联合工作组进驻恒大，以了解其财务状况，为潜在的重组做相应准备。

消息人士透露，中国当局敦促恒大亿万富翁创始人许家印拿出个人身家，以缓解中国恒大的债务危机。尽管中国恒大的危机向其他开发商蔓延，也让房地产市场风声鹤唳，但当局敦促许家印自掏腰包偿还恒大债务，进一步表明北京不愿安排政府层面的纾困。中国高层监管机构本周呼吁企业“积极主动”做好境外债券兑付准备。

