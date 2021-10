港媒：恒大抵押许家印豪宅支付美元债券

港媒披露,恒大集团将创始人许家印在香港山顶布力径的豪宅抵押,主要用作偿还10月3日已本息到期、正处于宽限期的2.6亿美元债券。但恒大仍然深陷债务危机,另一笔债券利息宽限期将于本周五(29日)届满。

据香港01报道,香港公司注册处周四最新纪录显示,有山顶布力径10号B座屋的“源讯有限公司”(Better Vision Limited),新增两份10月19日签署的文件,分别为一份按揭(Mortgage)及一份债券(Debenture)。

这两份押记,均涉及恒大旗下英属处女岛(BVI)注册公司“Jumbo Fortune Enterprise Limited”,2019年10月3日发行的2.6亿美元(约20.78亿港元)债券。这笔债券票息8.5厘,2021年10月3日到期,但恒大未能如期支付。

文件指,建行(亚洲)为债券受托人(Security Trustee),并根据大部份债券持有人指示行事(acting on the instructions of the Majority Noteholders)。但文件没有披露,按揭及债券的金额。

两份文件均由“源讯”的董事谭海军(TAN Haijun)签署。

财经智库REDD早前引述两名消息人士指,这笔本息到期的债券,获延长期限超过三个月,由于恒大同意向债券持有人提供额外的抵押品,恒大与债权人已于上周初达成协议。

许家印透过“巨山有限公司”(Giant Hill Limited)持有市值8亿元的山顶布力径10号C座独立屋豪宅,并担任控股股东,但许家印7月辞去董事,改由谭海军担任。

相邻的10号B座屋,由“源讯”持有,市值约7亿元,根据金管局指引,抵押至银行最多可套现3亿港元。若将此大宅抵押,仍不足以归还总值近21亿港元的债券本金。

除了10月3日本息到期、正处于宽限期的2.6亿美元债券外,恒大仍有多份债券处于违约边缘。

恒大2024年到期、票面利率为9.5%美元债券,应付利息约4,517万美元,发行人未能按期在9月29日支付利息,为期30天的宽限期将于29日到期。