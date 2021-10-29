乘务员为密接者 两列进京高铁中断行程

两列开往北京的高铁G14、G108次，均因乘务员为冠病密接者而中断行程，共计346人被隔离。

据河北沧州市政府官微“沧州发布”消息，昨天（28日）下午，G108次（嘉兴南至北京南）列车一名乘务人员被判定为外地冠病确诊病例的密切接触者。接到报告后，北京铁路局要求该列车立即中断行程，停靠沧州西站后，对相关人员进行管控。截至目前，该车次所有密接人员（一人）及次密接人员（133人）共计134人已经全部进行管控，有序转运至集中隔离点进行集中隔离医学观察。

另据山东济南卫健委网站报道，济南市昨天下午也接到铁路部门报告，G14次（上海至北京南）列车一名乘务人员被判定为冠病确诊病例的密切接触者。北京铁路局要求该列车立即中断行程，停靠济南西站后，暂时不开车门，并对相关人员进行管控。截至目前，该车次所有密接人员（一人）及次密接人员(211人)共计212人已全部进行管控，有序转运至集中隔离点进行集中隔离医学观察。

对于这次事件的起因，上海铁路局官方微博透露，该局昨天接到地方防疫部门协查通知，山东日照一名确诊病例曾于18日乘坐G2685次（日照至徐州）旅客列车。而G2685次列车上的两名乘务员，后来又分别在G14次、G108次列车上值乘。为严防涉疫人员进京，按北京市疾控中心要求，铁路部门对两列高铁下达了中断行程指令。