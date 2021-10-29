瑞丽市长回应前副市长“求救信”：文章资料过时 暂不需援助

对于前副市长戴荣里发文为瑞丽公开请命一事，现任瑞丽市长尚腊边回应称，文章为个人观点，所用资料过时，瑞丽暂不需要外地援助。

据澎湃新闻报道，尚腊边昨（28日）晚在接受澎湃新闻记者电话访问时说，戴荣里两三年前在这里挂职，他已经不是副市长，现在已经回北京。

尚腊边强调，戴荣里不代表组织，只代表他个人，他文章里面所用的资料是四五年前的资料，已经过时。

尚腊边还说，请大家关注官方的（信息），瑞丽目前暂不需要外地援助。

中共瑞丽市委书记毛晓在电话受访时说，接受援助需要相关程序和审批，目前上级已给予很多支持。

而戴荣里本人在接受电访时说，他的文章发出后，接到了市委书记和市长电话。戴荣里说，自己确实已不在瑞丽，并称“联系上市长就可以了，那边的一些情况我就不沟通了”。

曾于2018年担任瑞丽市副市长的戴荣里，昨晚在微信公众号发文《瑞丽需要祖国的关爱》公开请命，他写道：“既然小城承担了国门的防控责任，祖国母亲这时候就要伸出有力的大手，护卫一下这个饱受折磨的孩子。”

戴荣里随后又在自己的另一个名为“游燕斋评论”的公号中发长文声明称，《瑞丽需要祖国的关爱》一文本意是如实描述一下瑞丽现实的情况，为瑞丽人民当下的抗疫提振一下信心，给他们更多生活的力量。通过文章，让更多百姓感受到未来的希望所在。也对前期的防疫情况做一个相应的回顾，希望瑞丽市民的真实生活情况，除得到当地政府的深入体察之外，希望得到全国人民和社会各界的关心支持。

戴荣里说，对文章的客观真实性自己自然要负全责。但有些媒体转载时，冠以“前副市长”的名头，就带有些博人眼球的嫌疑。挂职只是一段经历，他没有以此为炫耀的资本，也不会借此博取什么利益，吁请媒体将这样的称呼取下来，让文本回归朴素自然的境地。

戴荣里文末还说，如果他的撰文有些不实或出格，请相关同志原谅。作为一个写作者，他要对得起自己的良心；作为一名共产党员，他认为人民的利益高于一切。如若这篇文章未能真实、深刻地描述瑞丽的真实情况，今后他还将会适时推出相关后续文章；如认为他发文章有其他企图的，请看完文章再做表态、批评发言；如以各种名义想阻止他发相应文章的，请免开尊口。

他在最后写道：“我相信党，我也相信人民的利益高于一切！！！”

自去年以来多次暴发疫情后，云南边城瑞丽在北京的“清零”抗疫政策下，采取了全国最严厉的限制措施。瑞丽至今已经历过五次封城，当地经济和民生受到严重影响。