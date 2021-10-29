上海导演沈居辉涉黄被抓

微博账号“中国警方在线”昨天（28日）通报，上海知名导演沈某辉因为拍摄涉黄视频被抓。网民扒出，这个沈某辉便是上海导演、演员沈居辉，他的微博也在“警方抓捕沈某辉”的时间点停更了。

据“辽东春秋”头条号的信息，警方找到沈居辉的时候，除了他以外还有两个年轻女子，这两位年轻女子穿着十分漂亮，正是沈居辉之前拍摄电影的女主角。

可能沈居辉提前意识到自己会被逮捕，在警方破门而入之前就已经开始毁灭证据。不过他的笔记本上依旧保存着大量拍摄的证据，笔记本上记录了拍摄所需要的成本。

沈居辉向警方交代，从去年10月份开始，他拍摄了第一部涉黄片子，一部这种类型的电影能够赚3万多元（人民币，约6000新元），之后，沈居辉又将电影销售到多种地方，截止到现在差不多挣了100多万元。

与沈居辉同时被抓捕的女子也承认了所有，最初沈居辉承诺的是影片只在海外播放，这让她十分放心，跟着沈居辉一起拍摄了10多部片。

沈居辉原本是专业的戏剧学院毕业的学生，他的社交账号认证还是演员，主持和导演。

翻看沈居辉的社交账号，他置顶的三个作品都是自己曾经参演的电视片段，沈居辉之前在演艺上也取得了一些小成就，他在《消失的子弹》中饰演七条，在《单身公主相亲记》中饰演李响，还曾出演《爱情公寓》中的医生刘宁。