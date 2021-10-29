美国会通过安全设备法 加强限制华为中兴

美国参议院周四一致投票批准立法，防止华为和中兴等公司从美国监管机构获得新的设备许可证。

据路透社报道，这个名为“安全设备法”(Secure Equipment Act)的新法案，是美国政府打压中国电信和科技公司的最新努力。该法案上周在美国众议院以420比4的投票结果获得批准，现在要提交美国总统拜登签署。

该措施将禁止联邦通讯委员会(FCC)审查或向其“涵盖设备或服务清单”上的公司发放新的设备许可。

共和党参议员鲁比奥(Marco Rubio)说：“像华为和中兴这样接受中国政府指导的公司是众所周知的国家安全威胁，在我们的电信网络中没有容身之地。”

美国通讯委员会主席卡尔（Brendan Carr）则表示，自2018年以来，FCC已经批准了来自华为的3000多份申请。卡尔说，该法案“将有助于确保华为和中兴等公司的不安全设备不能再被嵌入美国的通信网络”。

美国通讯委员会在3月根据2019年一项旨在保护美国通信网络的法律，认定五家中国企业构成国家安全威胁。受影响的公司包括之前认定华为和中兴，还有海能达通信股份有限公司，杭州海康威视数字技术有限公司和大华股份。

美国通讯委员会在6月一致表决通过了一项计划，禁止批准在美国电信网络中使用这些中国公司的设备，议员寻求立法来强制执行该计划。

该计划引起了中国政府的反对。中国外交部发言人赵立坚在6月说：“美国迄今为止拿不出任何真凭实据...泛化国家安全概念，滥用国家力量，不择手段打压中国高科技企业。”

根据6月获得初步批准的拟议规则，美国通讯委员会还可以撤销之前发给中国公司的设备授权。

华为多次否认受中国政府控制，其发言人周四对于新法案不予置评。

美国通讯委员会周二以国家安全问题为由，投票撤销了中国电信美国子公司在美国的运营授权。