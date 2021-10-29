大陆国台办批蔡英文称愿展开对话：惺惺作态

中国大陆国台办发言人马晓光今天回应台湾总统蔡英文表示愿与大陆展开对话的相关问题时说，民进党一方面向外部反华势力摇尾乞怜，加紧投靠；另一方面又惺惺作态，伪造愿意对话的假象，推卸谋“独”挑衅的罪责。这种骗术可以休矣。

根据央视新闻报道，马晓光指出，2016年以来，民进党否认“九二共识”，破坏两岸对话基础，关闭了两岸协商对话的大门。当前台海形势复杂严峻的根源是民进党与“台独”分裂势力加紧勾连外部势力，赤裸裸贩卖“两国论”，不断进行谋“独”挑衅，这是民进党有意为之、两岸同胞都清楚的事实，不存在什么“误解、错估、误判”。

马晓光说，坚持一个中国原则和“九二共识”，是两岸关系的大是大非问题，是检验是否真正有对话诚意、维护两岸关系和平发展、维护台湾同胞利益福祉的试金石。民进党一方面向外部反华势力摇尾乞怜，加紧投靠，配合外部势力“以台制华”图谋，出卖台湾同胞和中华民族利益；另一方面又惺惺作态，伪造愿意对话的假象，推卸谋“独”挑衅的罪责，企图误导台湾民众，欺骗国际社会。这种骗术极其低劣，可以休矣。

蔡英文周二（26日）接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说，她没放弃改善两岸关系的可能性，也愿意在中国大陆国家主席习近平同意下，两人坐下来谈。她说，台湾一再提出与中国大陆展开对话，并认为这是在处理两岸关系时，避免误解和误判的最佳方式。