中国要求教培机构预收费纳入监管

为加强校外培训机构预收费监管工作作出进一步部署，严防妥处“退费难”“卷钱跑路”等问题，中国教育部会同国家发展改革委、中国人民银行、税务总局、市场监管总局、中国银保监会印发通知，要求学科类和非学科类校外培训机构预收费应全额纳入监管范围。

根据澎湃新闻报道，通知明确，严格执行教育收费公示制度，全面实施预收费监管，预收费全部进入本机构培训收费专用账户。面向中小学生的培训不得使用培训贷方式缴纳培训费用。

通知指出，要坚持校外培训公益属性、落实培训收费管理政策，坚决遏制过高收费和过度逐利行为。校外培训机构开展培训要全面使用《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》，严格执行教育收费公示制度，预收费全部进入本机构培训收费专用账户。面向中小学生的培训不得使用培训贷方式缴纳培训费用。校外培训机构提供培训服务收取培训费应依法纳税，应如实开具发票。

通知强调，要全面实施预收费监管。学科类和非学科类校外培训机构预收费应全额纳入监管范围，包括本通知发布前已收取但未完成培训服务的预收费资金。各地可结合实际，采取银行托管、风险保证金的方式对校外培训机构预收费进行监管。实行预收费银行托管的，校外培训机构要与符合条件的银行签订托管协议并报教育等主管部门备案；开立预收费资金托管专用账户，做到全部预收费“应托管、尽托管”。托管银行不得因提供托管服务而额外收取培训机构、学员费用。采取风险保证金方式的，校外培训机构应与符合条件的银行签订协议并报教育等主管部门备案，开立风险保证金专用账户，存入规定金额的保证金作为其履行培训服务承诺和退费的资金保证。

通知明确，相关部门要按照职责分工，加强对校外培训机构预收费的协同监管。建立定期共享校外培训机构预收费监管有关信息的工作机制，强化风险预警。要将培训机构的预收费情况纳入其诚信建设内容，充分发挥行业协会组织在信用建设、纠纷处理等方面的作用，引导培训机构规范运营，积极主动将培训预收费纳入监管。

通知要求，各地要将预收费监管列入对校外培训机构的日常监管、专项检查、年审年检和教育督导范围。尽快组织并完成对本省（区、市）校外培训机构预收费监管情况、是否存在“退费难”“卷钱跑路”等问题开展集中排查整改。

教育部有关部门负责人就上述通知有关问题回答记者提问时说，校外培训一般采用先付费后服务的消费模式，一旦发生培训机构关停倒闭，学员和家长预交的培训费极有可能无法退回，自身利益将严重受损。

预收费银行托管重在改变由培训机构单方控制预收费资金的状况，改变学员和家长在培训服务中的弱势地位；通过将预收费交由第三方即银行进行监督管理，按照培训服务提供进度向培训机构拨付资金，督促培训机构按合同约定履行义务，有效保障学员和家长的合法权益。

按照银行托管的要求，校外培训机构要与符合条件的银行签订托管协议并报教育或其他主管部门备案，开立预收费资金托管专用账户，将预收费资金与其自有资金分账管理，预收费（包括以现金方式收取）须全部进入资金托管专用账户，做到全部预收费“应托管、尽托管”。培训机构一旦发生非正常停业，学员未消课的学费可从银行如数退还，最大限度保障了学员和家长的利益。

对于为何在银行托管之外，还规定可以采用风险保证金的监管方式？负责人表示，由于各地情况不同，各校外培训机构资金管理模式也不尽相同，在提供银行托管的同时，也给各地提供其他选择。保证金的额度和监管要求由各地结合实际确定，具体额度实行动态调整，但底线标准是不得低于培训机构收取的所有学员单个收费周期（3个月）的费用总额。