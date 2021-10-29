边境偷渡人员瑞丽排队回国 已有6000多人自首

云南瑞丽疫情自昨晚前副市长戴荣里发出“求救信”后引发社会高度关注，中国媒体最新报道中曝光了偷渡人员在瑞丽排队回国自首的画面，相关话题也一度冲上微博热搜。报道称，云南德宏畹町边境派出所自今年1月派出12名先锋队员进驻自首点，目前已完成6100余名回中国投案自首人员的身份核查、转运等工作。回国自首人员中，冠病确诊病例人数约占8.7%。

根据澎湃新闻报道，畹町位于云南省西部德宏州瑞丽市的南部是一个边境口岸城市，疫情暴发以后作为中国国门，其防控面临巨大压力。畹町边境派出所这支“战役先锋队”自今年1月成立以来，已完成6100余名回中国投案自首人员的身份核查、转运等工作，一天最多时接收了243人回国自首。

其中，涉嫌电信诈骗人员960余人，跨境赌博人员100余人，回国自首人员中，冠病确诊病例人数约占8.7%。

“战疫先锋队”的队长表示，他们知道这项工作危险性很大，但总要有人去完成，对于先锋队员来说，国门战疫很重也很难，但再危险也必须顶上，把疫情堵在国门边境。

曾担任瑞丽市副市长的戴荣里昨晚在个人微信公众号发文《瑞丽需要祖国的关爱》公开请命，他写道：“既然小城承担了国门的防控责任，祖国母亲这时候就要伸出有力的大手，护卫一下这个饱受折磨的孩子。”

瑞丽现任市长尚腊边在今天凌晨举行的新闻发布会上介绍当地冠病疫情应对工作情况时说，10月1日以来共检出本土冠病病毒感染者19例，发生社区传播扩散的风险仍然存在。他并呼吁大家继续理解配合疫情防控工作，自觉抵制谣言，共同打赢疫情防控阻击战。

针对戴荣里的文章，尚腊边接受媒体访问时称，文章为个人观点，所用资料过时，瑞丽暂不需要外地援助。