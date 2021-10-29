深圳地铁保安要求乘客让座外国人引冲突 涉事公司：严肃处理

深圳地铁一名列车安全员昨天在巡视过程中因要求一名乘客为另一名外国乘客让座被质疑“崇洋媚外”而引发冲突。 该安全员所属的鹏祥智慧保安有限公司今天发布道歉声明，称安保人员服务意识不强、沟通能力差，造成乘客质疑、误解并发生争吵，已按相关规定严肃处理。

综合界面新闻和潇湘晨报报道，昨晚一则深圳地铁11号线内保安与乘客争吵的视频在互联网热传。 视频中，地铁上一保安情绪激动用手指着乘客大声说，“我现在通知警务室”，在一乘客问其工号后，保安大声回道：“你马上下车通知警务室，你让警务室跟我说，我不想跟你说，我怎么崇洋媚外了？” 并就此多次质问乘客。

视频配文说，“晚上加班回家很累了，在深圳地铁11号线，有个座位坐下，一保安以应该表彰中国传统好客之道多次要求我让座给车厢里站着的一外国人，旁边大哥看不下去帮我说话，保安情绪激动要求大哥到警务室。”

视频发布者今天接受媒体采访时说， 自己是视频中被要求让座的当事人朋友，当晚朋友下班搭地铁回家，在车上找到座位坐下后，被保安要求让座给外国人。“保安说中国传统好客礼仪应该给外国朋友让座，我朋友拒绝了。保安走开一会儿后，又回来再次要求我朋友让座。”

视频发布者介绍，被再次要求让座时，坐在旁边的一大哥为其打抱不平，反问保安为什么需要让座，没有法律要求中国人要给外国人让座， “大哥说保安这种行为是崇洋媚外，保安随即非常激动，一直要求大哥去警务室说清楚。”发布者称，站在车厢里的外国朋友不是老年人，“看着年纪不大”。

涉事保安所属的鹏祥智慧保安公司今天在官方微博发布声明说，经过调查，该安保人员表示在列车巡查时发现一名外国乘客双腿不时抖动，认为其身体不适（因语言不通无法确认），故询问附近的乘客是否方便让座。事件中，由于安保人员服务意识不强、沟通能力差，造成乘客质疑并误解崇洋媚外，无法控制情绪发生争吵。公司为没能给乘客提供良好愉悦的出行环境向乘客真诚致歉。

声明还说，针对当事安全员在事件处理中的不当行为，公司已按照相关规定进行严肃处理。同时，也将引以为戒，加强安保人员业务技能及服务意识的培训教育。

