中国广电总局：坚决抵制违法失德人员反对唯流量论

中国国家广播电视总局今天发布通知，要加强演员、嘉宾管理，注意选用社会形象积极正面、个人气质与角色适配、具有过硬演技实力的演员、嘉宾，坚决抵制违法失德人员，坚决反对唯流量论，严格执行片酬规定，严格把握表演风格、服饰妆容等。

根据国家广电总局网站消息，总局决定自本月起至明年年底在全国广播电视和互联网视听节目服务机构开展“我们的新时代”主题作品创作展播活动，同时发布上述通知。

通知要求，提高政治站位，高举思想旗帜。深刻认识开展“我们的新时代”主题作品创作展播活动，推出一批记录新时代、书写新时代、讴歌新时代的优秀电视剧、网络影视剧、综艺、纪录片、动画片、公益广告等各类型广播电视和网络视听节目；发挥广播电视和网络视听特色优势，讲好新时代的中国故事，推动党的创新理论深入人心，鲜明展现中国故事背后的思想力量和精神力量。

通知还要求，坚持以人民为中心，塑造新时代人民群众鲜活群像。把人民作为表现主体，从群众生产生活的伟大实践和喜怒哀乐的真情实感中找选题、找灵感，说百姓话、讲百姓事，打造立足生活接地气、群众欢迎喜爱的优秀作品。要善于通过小切口反映大主题、小人物折射大时代、小故事讲述大道理，展示在中国共产党的领导下，新时代中国特色社会主义创造巨大成就的过程。创作出体现时代艺术高度的典型人物和精品力作，把满足人民文化需求和增强人民精神力量有机统一起来。

通知指出，要坚持高标准，严把质量关。“我们的新时代”主题作品要从规划立项审查播出等各个环节加强把关指导，在政治方向、选题选材、艺术水准、主创团队等方面体现高标准。要加强演员、嘉宾管理，注意选用社会形象积极正面、个人气质与角色适配、具有过硬演技实力的演员、嘉宾，坚决抵制违法失德人员，坚决反对唯流量论，严格执行片酬规定，严格把握表演风格、服饰妆容等。

通知还说，要强化组织协调，精心做好展播编排；落实意识形态工作责任制，切实履行管理职责。要严格落实意识形态工作责任制，把好导向关、内容关、人员关、播出关、片酬关、宣传关，严格执行片酬管理告知承诺制度，督促各播出机构落实好播前审查、重播重审制度，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。

