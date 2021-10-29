高雄城中城大火调查：消防、工务局行政不积极

高雄城中城大火行政调查报告今天（29日）公布，报告点出消防局、工务局各三项疏失，包括消防安检、辅导成立管委会、修法积极度、跨机关联系不足等行政作为不够积极，显有疏失。

综合《自由时报》、中央社等报道，高雄城中城大楼10月14日凌晨大火带走46条人命，43人受伤，消防局长李清秀、工务局长苏志勋更为此负政治责任请辞下台。

高雄市政府成立11人行政调查小组，今天下午公布调查结果，并由副市长林钦荣、律师周元培担任共同召集人率相关专家厘清相关责任原因，记者会开始前，11名委员也先起立为罹难者默哀10秒钟。

周元培说，委员会调查期间共开过七次会，约询包含府北里长、城中城自救会总干事、相关局处等12人次了解整个事情经过，经调查此案起火点确实是在一楼由郭姓男子居住的房间，且因一、二楼多为闲置空间，外墙帷幕堆积大量易燃装潢材料，以及起火处旁边废弃商场空间违规停放59辆机车，导致大火一发不可收拾。燃烧产生大量浓烟高温向上流窜，造成重大伤亡。

行政执行面部分，调查小组点出消防局三大疏失，第一，推动集合住宅检修申报不足，消防局虽在2018年9月就已发现产权复杂情形，但后续却只做居家访视、预防性宣导，没有其他更积极作为；第二，消防局专责检查人员去年遭城中城住户以私领域为由拒绝进入，导致安检受阻，当时也没请求其他机关协助；第三，对于此类未成立管理组织集合住宅，消防局在检查程序上没订定相关标准作业流程。

针对工务局疏失，调查小组也认为工务局“未能与时俱进改进公安法规”，依现行法令规定高雄市15层楼以下集合住宅并不需办理公安申报，但随着辖区屋龄增加，公共安全风险逐年提升，至今却未评估研议是否将15层楼以下大楼纳入公安申报，显有未积极任事疏失。

第二，“跨机关联系不足”，工务局今年6月有接到消防局移请处理安检通知后，但相关人员直到7月19日才发函城中城大楼协助处理，也没派员前往查核，行政作为积极度和时程掌握、与消防局衔接不足。第三，“没积极辅导公寓大厦成立管委会”，导致公务员没有对接窗口。

调查小组结论指出，这起事故责任分为人为、法规、工务三大面向，人为部分包含点香黄姓女子行为、区分所有权人未能合法使用维护消防设施、自救会主委也都不能协助区分所有权人维护社区安全。

法规不足之处，闲置场所没明定消防设施检修申报，导致建物所有权人对于复合建筑物没营业使用场所不需定期办理检修申报；且消防安检遇到规避检查时，相关法规也缓不济急。工务部分，现行公寓大厦管理条例并没强制既有公寓大厦必须设管理组织。

另外，调查小组也建议相关局处尽速建议中央修法或制定地方单行法规；实务执行面未能积极任事部分，则希望研提相关具体改善措施。对于消防局、工务局相关人员在执行公务而未能积极任事缺失，调查小组也责成各机关检讨改进，并予以惩处。