“10亿贪官”张中生二审改判死缓

有“10亿巨贪”之称的中共吕梁市委原常委、山西省吕梁市前副市长张中生，原本一审被判死刑，但因检举“山西某省级领导的重大受贿犯罪线索”，构成重大立功，昨天（29日）二审被山西高院改判死缓。

据中国央视新闻报道，山西省高级人民法院昨天公开宣判张中生受贿、巨额财产来源不明上诉一案，对张中生判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释；对张中生受贿所得赃款赃物及来源不明财产依法予以追缴，上缴国库，不足部分继续追缴。

山西省高院二审审理查明，1997年至2013年，张中生利用担任山西省中阳县县长、中共中阳县委书记、山西省吕梁地区行署副专员、中共吕梁市委常委、副市长等职务便利，为有关单位和个人谋取利益，索取、非法收受有关单位和个人给予的财物，共计折合10.4亿余元（人民币，下同，约2.19亿新元）。张中生还有巨额财产明显超过合法收入，不能说明来源。

张中生在2018年3月因受贿、巨额财产来源不明一审被判死刑，是改革开放后中国首个涉案金额超过10亿元的贪官。

张中生的贪腐涉案金额纪录直到2020年才被前中国华融资产管理公司董事长赖小民打破。赖小民被控索取、非法收受财物共计17.88亿元，今年1月5日一审被判处死刑，1月29日就被执行了死刑。但张中生的一审死刑判决迄今未执行。

针对二审改判的理由，本案审判长、山西省高级人民法院副院长杨宏在判决后说，张中生积极检举山西某省级领导的重大受贿犯罪线索，二审期间经查证属实，所检举犯罪在全省乃至全国范围内有重大影响，构成重大立功。依据法律和司法解释的有关规定，可以对张中生从轻处罚。

他还说，张中生家属积极配合司法机关追缴位于香港的涉案房产、车位，赃款赃物大部分追缴，张中生具有法定、酌定的从宽处罚情节。

对于该案二审时间比较长的原因，杨宏解释说，张中生二审期间检举他人的犯罪事实，有关部门进行了大量查证以及涉香港财产的追缴工作，因此二审审理的周期较长。