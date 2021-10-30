大陆国台办副主任：统一后台湾财政收入尽可用于改善民生

中共中央台办、国务院台办副主任刘军川昨天（29日）在一场两岸关系研讨会上谈及两岸统一后的前景，称统一后台湾的和平安宁将充分保障，民生福祉充分提升，并称台湾的财政收入尽可用于改善民生。

据北京日报客户端报道，以“新征程中的两岸关系和平发展”为主题的第四届“国家统一与民族复兴”研讨会昨天在湖北宜昌开幕，刘军川在视频致辞时说，完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现，尽管当前台海形势复杂严峻，但解决台湾问题的主导权主动权始终掌握在大陆这一边。

被问到“未来两岸统一后，台湾同胞将怎样从中受益？”的问题时，刘军川说，“广大台湾同胞要看清祖国统一、民族复兴既是大义，更具大利。”

他进一步指出，统一后，台湾的和平安宁将得到充分保障，“台湾同胞的生活方式、私人财产、宗教信仰、合法权益不受侵犯，所有拥护祖国统一、民族复兴的台湾同胞将真正当家作主，参与台湾治理和祖国建设，尽享发展福祉与复兴荣耀”。

刘军川说，台湾的经济发展将得到充分增进，以大陆市场为广阔腹地，发展空间更大，经济竞争力更强，产业链供应链更加稳定通畅；台湾同胞的民生福祉将得到充分提升，“台湾同胞特别是广大青年来大陆发展的天地更加广阔，台湾的财政收入尽可用于改善民生”。

他还描绘了未来统一后台湾在文化创造及对外交往方面的前景，呼吁“台湾同胞要坚定站在历史正确的一边，为促进祖国统一贡献心力”。

刘军川指出，台独分裂是统一的最大障碍，并批评民进党当局大搞政治操弄，极力勾连外部势力，制造两岸对立对抗，企图把台湾同胞裹挟到“反中谋独”的邪路，日益把台湾推向危险的深渊。

他最后强调，台独分裂势力注定必然失败，“凡是数典忘祖、背叛祖国、分裂国家的人，从来没有好下场”，他警告说，对台独顽固分子，大陆将依法严惩，终身追责，呼吁台湾同胞和大陆同胞一道挫败任何台独图谋。