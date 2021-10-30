中国官媒评教培机构治理：就该既“体检”又“治病”

针对中国六部委发文要求全面实施预收费监管，并明确相关部门按职责分工协同监管，同时要求对是否存在“退费难”“卷钱跑路”等问题开展集中排查整改，中国官媒《北京青年报》今天发文称，这些治理措施既着力解决眼前问题，也对长效监管作出相应安排，以严防“卷钱跑路”为目的的集中排查整改即将启动。相当于给校外培训市场既“体检”又“治病”，有利于抢在“爆雷”之前，把相关问题“消灭”在萌芽状态。

文章说，校外培训市场迅猛发展，相关培训机构多如牛毛也泥沙俱下。由于这类机构通过优惠促销实行预付费模式，其中部分机构盲目扩张致使资金链断裂，有的出现“退费难”，有的“卷钱跑路”导致退费更难。去年疫情暴发后，“卷钱跑路”现象明显增多，“双减”政策实施后这类案例进一步增加。

部分连锁培训机构“卷钱跑路”，既给不少家长造成少则数百元（人民币，下同）多则数万元的损失，还造成拖欠员工工资，拖欠房租、水电费等问题。

文章指出，中国六部委上述部署是一种主动出击、积极作为，有利于减少和避免学生家长遭遇“退费难”“卷钱跑路”等问题。一旦问题出现，学生家长不仅要承受维权成本，而且维权结果也是未知数。

无论是集中排查整改，还是全面实施预收费监管等，本质上都是对校外培训机构监管的升级版。一方面，此前部分校外培训机构发生了“退费难”“卷钱跑路”，损害了行业整体信誉；另一方面，即使大多数校外培训机构尚未出现问题，但对其预收费等进行排查和加强监管也是必要之举。

文章还说，对校外培训机构监管升级是当务之急。任何“信任”也代替不了监督监管，何况之前部分校外培训机构的所作所为，让人很难再对该行业机构继续完全“信任”。校外培训机构要意识到，只要严格按照相关文件和制度要求操作，才能重塑行业整体信誉。

文章还提醒，作为学生家长也要对校外培训机构的广告、承诺等持一种怀疑态度，只有保持理性的“不信任”，才能谨慎决策、理性选择。

中国教育部会同国家发展改革委、中国人民银行、税务总局、市场监管总局、中国银保监会印发通知，要求学科类和非学科类校外培训机构预收费应全额纳入监管范围，同时要求尽快组织并完成对本省（区、市）校外培训机构预收费监管情况、是否存在“退费难”“卷钱跑路”等问题开展集中排查整改。