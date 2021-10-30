大连宝马撞行人致五死肇事司机一审判死刑

大连市中级人民法院昨天（29日）一审公开宣判，今年5月发生的大连宝马撞行人案被告人刘东以危险方法危害公共安全一案，对被告人刘东判处死刑，剥夺政治权利终身。

根据央视新闻报道，该案由辽宁省大连市人民检察院于今年9月16日提起公诉。大连市中级人民法院于2021年10月13日公开开庭进行审理。

经审理查明，被告人刘东今年5月驾驶其宝马轿车沿中山区五惠路由西向东行驶时，因无法接受投资失败的现实，突然加速车辆，故意冲闯红灯，冲撞多名正在五惠路劳动公园北门人行道斑马线过马路的行人，造成四名被害人当场死亡，一名被害人于当日抢救无效死亡，八名被害人不同程度受伤。

刘东随后驾车继续行驶至五惠路与解放路交汇处，追尾一辆厢式货车，致该货车损坏。随后刘东弃车逃离案发现场。当日13时许，刘东到昆明街派出所，称其驾车与他人车辆发生追尾，但不承认自己开车撞人的事实，在公安机关确定其为本案犯罪嫌疑人后，经审讯，其供述了自己的犯罪事实。

大连市中级人民法院认为，被告人刘东无视法律，故意以危险方法危害公共安全，造成五人死亡、多人受伤、他人财产遭受损失的严重后果，其行为侵犯了不特定多数人的生命、健康和财产安全，构成以危险方法危害公共安全罪。刘东因自身投资失败，以极端方式发泄情绪，在城市中心区域公共道路上驾车加速行驶，故意冲闯红灯，冲撞正在人行道过马路的大量行人，造成多人死亡、受伤及他人财产损失，社会危害极其严重，社会影响极为恶劣，故依法对其判处死刑，剥夺政治权利终身。

对附带民事诉讼原告人的诉讼请求，法院同时依法作出判决。

据报道，事故中的五名遇难者中，有一家三口，有即将高考的学生，还有一名刚退休的男子。其中一位女性死难者最为惨烈，被剧烈撞击后如同软面条一样飞出十余米，上身不动，腰直接旋转了将近720度。

大连官方事后检验鉴定，排除嫌犯酒驾、毒驾、服用精神类药物和精神病史嫌疑，并说嫌犯作案时头脑清楚、思路清晰，选择作案地点、目标明确。