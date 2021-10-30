宿华辞去快手CEO 程一笑接任

以短视频著称的中国互联网公司快手科技昨晚发布公告称，董事会已同意公司联合创始人宿华辞去首席执行官一职，并已批准联合创始人程一笑担任该职务，当天生效。

根据澎湃新闻报道，公告称，宿华将继续担任董事长、执行董事、薪酬委员会委员，负责制定公司长期战略。程一笑作为首席执行官将负责公司日常运营及业务发展，并向董事长宿华汇报。

据了解，现在的快手是由宿华和程一笑的创业团队2013年合并而来，宿华主要负责投融资、海外、GRPR、行政人事财务和对外等业务，程一笑则负责产品、运营、电商、游戏等部门。

去年2月份的上市致辞中，宿华曾表示，快手通过十年的努力，让视频的表达方式被更多的人接受和喜爱。这打破文字表达的门槛，也打破文化的界限，让更多的人有机会表达、有机会被看见。

他提到，和程一笑创业开始就确定自己的信念：对人的尊重，对劳动和创造的尊重。“我们帮助人们发现所需，发挥所长，希望有恒心者有恒产，有恒产者有恒心，希望打造一个最有温度最值得信任的社区。”

现年39岁的宿华曾就读于清华大学，完成七年学业后，他在攻读博士时选择退学。之后，他曾先后在Google、百度等技术领先的互联网公司负责搜索和推荐算法、系统架构等后端技术研发。

在做快手之前，宿华经历过创业失败，也经历了参与创立的技术公司被阿里巴巴收购，快手是宿华的第三次创业。

快手的前身，叫做“GIF快手”，创立于2011年，是一款将视频转化为GIF格式图片的工具，转化后用户可以分享至微博、QQ空间。“GIF快手”的最初创始人为程一笑，宿华与他相识后，决定两人共同创业，由程一笑负责产品，宿华负责战略。

2013年，随着4G网络的推广，“GIF快手”从工具转型为短视频社区。应用程序名称中也去掉了“GIF”改为“快手”延续至今。

2014年，为了避免竞争对手的打压，快手走了一条令人意外的路——将用户群体下沉到了三四五线小城市，把主要目标群体放在普通人身上，快手的用户定位是“社会平均人”，为的就是将最真实的生活和最平凡的人们搬上了短视频。2017年4月，快手的总注册用户人数打破七亿大关，日活跃用户数破亿。

据周三（27日）公布最新的《2021胡润百富榜》显示，宿华位列第161位，目前身价为380亿元（人民币，约80亿新元）。