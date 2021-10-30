网传李云迪将获释 广州电视台导演称会离开中国大陆

中国青年钢琴家李云迪上周四（21日）被通报涉嫖娼被行拘后，被官媒痛批也被行业协会抵制。广州电视台总导演何金德昨天在个人社交平台上透露，李云迪将很快离开中国大陆，并接连发文肯定李云迪的才华，对其遭遇表示惋惜。

何金德近两日在其微博放出多则李云迪往年现场演奏视频，并在视频中写“以钢琴之名，好好听音乐，李云迪线上演奏会”。

何金德还赞叹李云迪的钢琴才华，称其是“肖邦再世，也会惊叹”，这位来自中国大陆的小伙子，他的演绎折服了一众评委与现场观众。

面对评论区的支持声，何金德回复说，“大家一片正面的评论说明了一切”，他透露，这块大陆至少短期内很难再响起他的现场音乐会，“他母亲说了，会离开这里。悲凉，悲催。”

另据香港《星岛日报》报道，网传李云迪很快将获释。有网民表示，李云迪已取得香港居留权，相信他获释后会很快离开大陆。李云迪现在想要再在大陆发展应该是很困难的。“离开会是一个好的，甚至可以说是为数不多的选择。”

此外，中国钢琴大师刘诗昆近日出席公开活动受访时说，“李云迪在钢琴上还是有很大的才能的，所以出现了这样的事情我也感觉到非常的意外，很遗憾。他还非常的年轻，应该给他更多的机会，让他走上一个更正的路。”

他也说：“我感到痛心，不希望这样的事情发生在他身上。既然事情已经发生了，我觉得我们社会应该给他一个机会，让他振作起来，好好地弹琴，为社会及公众服务。他毕竟很年轻，他还有很多路要走，不要把他一棍子打死。”

李云迪涉嫖娼被警方通报后，其形象一落千丈，在中国大陆的事业也悉数停摆。中国官媒发文批评他“自作孽不可活”，中国音乐家协会宣布取消他的会员资格，中国演出行业协会也要求会员单位对他进行从业抵制。他参演的芒果TV综合节目《披荆斩棘的哥哥》官方社交媒体上，目前已删除与之相关内容，多期节目显示下架。

