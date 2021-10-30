内蒙古阿拉善盟文旅广电局局长疫情防控不力被免职

因疫情防控履职不力，内蒙古阿拉善盟文旅广电局局长孙建军被免职。

根据“阿拉善广播电视台”微信公众号消息，经内蒙古阿拉善盟盟委研究决定，孙建军未能及时落实国家、自治区疫情防控有关部署要求，履职不力，推动疫情防控相关工作不到位，免去其阿拉善盟文化旅游广电局党组书记、局长兼盟文物局局长职务。

内蒙古自治区党委周二（26日）通报，内蒙古额济纳旗旗委书记陈占云因疫情防控不力被免职，由阿拉善盟盟委书记代钦兼任额济纳旗旗委书记。

中共内蒙古自治区党委书记石泰峰前一日（25日）要求，全区各盟市切实强化疫情管控措施，发生漏管失控的情况，要坚决追责问责。

根据澎湃新闻报道，阿拉善盟、额济纳旗两级已对疫情防控履职不力的多名干部问责，至少4名干部被免职，包括阿拉善盟文旅局局长孙建军、额济纳旗旗委书记陈占云、额济纳旗卫健委主任曲江辉、额济纳旗卫健委副主任刘琴。

根据内蒙古自治区卫健委最新公布的数据，截至昨天，内蒙古自治区现有境外输入确诊病例6例；本土确诊病例155例，其中呼和浩特市土左旗2例、新城区1例，锡林郭勒盟二连浩特市18例，鄂尔多斯市伊金霍洛旗1例，阿拉善盟额济纳旗132例、阿拉善左旗1例、疑似病例1例（在呼和浩特市赛罕区）。均在定点医院隔离治疗，所有密切接触者均在指定场所集中隔离医学观察，严防疫情扩散蔓延。