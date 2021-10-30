武汉一小区多名业主房价降价“维权”被拘

湖北公安执法公开平台显示，武汉东湖新技术开发区左岭街中海光谷东麓小区多名业主因房价降价组织、参与“维权”活动，被警方给予行政处罚，多人被予以行政拘留。

根据中国网报道，公开信息显示，中海光谷东麓小区大量业主本月22日因房价降价利益受损为由，到武汉市人民政府门口周边聚集，采取喊口号、举标语等方式扰乱公共场所秩序，上述业主通过微信群内约定维权信息，其中29岁的高某在微信群内收集相关业主提供的信息并担任收集组组长，周二（26日）被传唤至公安机关接受询问。警方隔日决定对高某行政拘留十日，并由办案人员将其送往武汉市第二拘留所执行拘留。

除了高某外，当天参与“维权”活动的还有32岁的梅某、30岁的涂某、27岁的唐某、30岁的胡某、25岁的周某、28岁的王某、以及30岁的陈某均被警方行政拘留五日。

行政处罚决定书同时标明：如不服本决定，可以在收到本决定书之日起60日内向武汉市公安局或武汉市人民政府申请行政复议或者在六个月内依法向武汉东湖新技术开发区人民法院提起行政诉讼。

武汉市住房保障和房屋管理局官网公开信息显示，中海光谷东麓小区开发商为武汉中海海耀房地产有限公司，其备案名称为中海城，截至29日中午，该小区一期总套数2440套、住房已售2017套，预售（现售）单价为每平方米14000元（人民币，下同，新元）左右；二期总套数1955套、住房已售673套，预售（现售）单价为每平方米15000元左右，交付标准均为全装修房。

据报道，武汉中海海耀房地产有限公司由深圳市海嘉投资有限公司100%持股，而海嘉投资由中海地产全资持有。截至去年3月31日，中海海耀资产总计237623.48万元，负债总计237623.54万元，所有者权益为0.06万元，净亏损0.058万元。

针对网友反映“中海光谷东麓开发商10.15日楼盘均价暴降三千多降价幅度约在 20-30%”，东湖新技术开发区管委会周三（27日）回复称：“关于投诉人反映的降价问题，该行为未违反《商品房销售管理办法》相关规定。”