广西一公职人员称为领导嫖娼站岗 当地纪委介入调查

一段自称广西“兴宁区财政局的办公室主任杨某某”的自述昨天在网上流传并迅速引起关注。自述中，此人称自己是“三观不正的衣冠禽兽”，不仅乱搞男女关系，还与领导一起嫖娼，为领导“站岗”望风 。广西南宁市兴宁区财政局回应表示，“我局下属事业单位工作人员杨某某因个人感情纠纷问题引发网络关注，我局高度重视，正在调查核实。”目前，兴宁区纪委监察委已关注到此事，并已介入调查。

根据山东商报速豹新闻网报道， 这篇自述文开头称：“我，杨某某，兴宁区财政局的办公室主任，在这里诚恳地道歉，深刻地检讨，我就是一个三观不正的衣冠xx……”。文章还说，自己“出轨、嫖娼、乱搞男女关系、”等不齿行径，甚至还称“尽管嫖娼违法，可是大家都这么做，也没抓……”。

伴随这段自述传出的还有两个视频、录音，视频录音中，疑似杨某某的男子在与一女子交谈时表示“我们那帮领导天天去嫖娼，有人抓他们吗……我跟领导一起去嫖过娼……给他们把门……万一有人来查怎么办……”。

在另一则网传视频中，疑似展示了杨某某与多位女性的聊天记录，其中不乏言语暧昧、关系不正当的聊天内容，而视频中录音双方也在就此内容进行讨论，录音中男子还称“反正我又不吃亏。”

据知情人爆料称，杨某某的自述实为其女友所发，“两人已分手，女方表示，这种男人就该得到制裁。”

据了解，2018年南宁市兴宁区事业单位拟聘用人员公示中确有与网传杨某某姓名吻合之人，该公示中还提到，杨某某曾就职于深圳某建筑设计公司。但该公告中并未显示杨某某就职于何单位。

此外，兴宁区财政局官网政务动态刊文中，曾有关于“杨某某为‘我局驻村工作队员’”的表述，兴宁区财政局还于今年8月25日发布的《兴宁区财政局开展“先锋引领·亲商强企”走访调研活动》一文中则提到，财政局杨某某等三人对联系点的民营企业开展走访调研。

自今年9月起，南宁市兴宁区财政局关于办公设备服务招标中，杨某某曾多次担任采购人员，负责办公设备服务采购。

兴宁区财政局昨天上午11时在其官方网站上发布了情况说明，称“我局下属事业单位工作人员杨某某因个人感情纠纷问题引发网络关注，我局高度重视，正在调查核实”。声明直接承认了杨某某的身份。

据此前媒体报道，兴宁区纪委监察委已关注到此事，并已介入调查。

杨某某此前就职公司一名工作人员昨晚受访时表示，和杨某某“曾经是同事，不熟，不清楚其为人作风。”杨某某及其前女友的电话目前均无法联系。