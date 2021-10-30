吴钊燮意媒专访：大陆打压国际空间台湾绝不屈服

台湾外交部长吴钊燮近日接受意大利媒体专访时表示，台湾绝非中华人民共和国的一部分；中国大陆持续打压台湾的国际生存空间，片面破坏台海和平稳定，台湾绝不会在压力下屈服。

根据台湾外交部今天上午于官方网站发布的新闻资料指出，意大利地缘政治杂志LIMES近日发行10月号刊，封面故事为“台湾，反中”（Taiwan, L’anti-Cina），并以“一个中国不存在，台湾不会屈服于北京的傲慢”为题，刊登吴钊燮的书面专访全文。

外交部说，吴钊燮于专访中深入阐述中国大陆对台湾的威胁、台意关系及台湾民主自由发展等议题，在意大利政学各界引起广泛回响。这也是LIMES首次全本讨论台湾议题，同时收录23篇专文，显示意大利高度关切台海安全。

吴钊燮说，台湾绝非中华人民共和国的一部分，台湾的民主制度与中国大陆的制度形成强烈对比，双方在核心价值也存在根本差异。台湾尊重人权、自由及法治，是政治民主及经济繁荣的成功故事，也证明民主制度与华人文化可以并行不悖。

吴钊燮表示，台湾的未来与发展应由台湾人民决定，呼吁中国大陆政府应以民为本，尊重民主自由、保障人权，并应务实理性看待两岸关系，在尊重台湾民意与对等的基础上，双方展开良性对话，共同推动两岸及区域和平。

他指出，以美国为首的西方民主国家对中国大陆扩张行径已有高度警觉，对其带来的各类挑战具有广泛与高度共识。台湾位于民主阵营对抗专制政权的第一线，坚持民主、自由价值，在维护国际社会的安全与繁荣，扮演不可或缺的角色。

吴钊燮感谢国际社会对台湾的支持及意大利国会近年来具体支持台湾的国际参与，例如今年5月上旬，近60位意大利跨党派国会议员参与欧洲地区“福尔摩沙俱乐部”（Formosa Club）连署致函世界卫生组织（WHO）秘书长支持台湾参与国际组织。

外交部还介绍说，LIMES杂志于1993年创办，内容聚焦国际地缘政治议题，为欧洲及意大利最具权威及影响力的地缘政治刊物之一。