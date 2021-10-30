导游怼游客“一个电话让你呆14天” 泉州官方：因行程码核验起争执

对“网传泉州一导游威胁游客让其14天隔离回不去”一事，泉州市文化广电和旅游局及相关部门进行核查后并通报称，视频发布者路某因14天内到访过的某地当前存在中风险或高风险地区，厦门某国际旅行社安排的某网约车司机蔡某（即网传视频中所指的“导游”）建议按疫情防控要求立即就近进行核酸检测，为此与路某发生争执。

根据闽南网微信公号消息，网传视频中的导游对游客称“我只要一个电话，你就在这边待着，14天回不去”，被游客蔡某于前天（28日）发布到了抖音平台，引起关注。

泉州市文化广电和旅游局及相关部门通报称，视频发布者路某与其母亲，向山东某国际旅行社报名参加厦门泉州双飞五日游的旅游团，由地接社厦门某国际旅行社提供厦门泉州两地的旅游接待服务。厦门某国际旅行社安排厦门某网约车公司司机蔡某前天（28日）负责路某与其母亲泉州旅游行程的接送服务。

当天上午10时，蔡某至酒店接送路某等人到开元寺入口处，因路某行程码核验问题（其前14天内到访过的某地当前存在中风险或高风险地区），开元寺工作人员拒绝其进入。蔡某担心因路某行程码核验问题影响其他客人的后续行程，建议按疫情防控要求立即就近进行核酸检测，为此与路某发生争执。

路某在争执中对蔡某的部分言语进行了录像。随后，蔡某载着路某前往泉州市第一医院进行核酸检测。路某完成核酸检测后自行前往厦门，并于当日下午17时左右将拍摄的视频发布在抖音平台。

经核实，蔡某在当天的旅游行程中提供了接送服务，未提供景点介绍、讲解服务。

通报称，泉州市高度重视文化旅游发展，诚挚欢迎各地朋友到泉州观光旅游，并将竭诚提供热情周到的服务。同时致力于营造良好的旅游环境，对破坏旅游秩序、破坏城市形象的行为，将依法依规进行处置。通报还提醒游客及旅行社及时关注泉州当地疫情防控规定，按要求做好疫情防控措施，确保旅游行程顺利进行。