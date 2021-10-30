中国首套冰川实时监测系统投入使用

中国成功研发了第一套冰川实时监测系统，现已在玉龙雪山使用。目前，可实现每五分钟在线更新一次监测数据。

根据澎湃新闻报道，上述成果来自武汉大学中国南极测绘研究中心与中国科学院西北生态环境资源研究院玉龙雪山冰冻圈与可持续发展野外观测研究站（简称“玉龙雪山站”）。

该系统的观测数据可通过4G实时传输，并通过网络在线发布，用户可随时通过浏览器、手机在线查阅。可极大减轻高海拔冰川人工监测的工作强度及潜在风险，并提升数据采集的连续性、精确性、时效性及在线可视化。

系统由GNSS（全球导航卫星系统）、激光测距、相机、气象、冰温、地震仪等监测模块组成。研究人员能根据GNSS实时监测的冰流速数据，判别冰川运动状况及潜在的冰川跃动现象等。

今年7月，该系统硬件在玉龙雪山白水河1号冰川组装，通过系统调试，成功获得冰川运动实时信息，诸如玉龙雪山冰流速、物质消融等信息。10月，武汉大学和玉龙雪山站的联合研发团队对该系统进行升级，加入了温湿压等气象参数和实时视频模块。目前，该系统可实现每五分钟在线更新一次监测数据。

该系统在玉龙雪山的布设，旨在验证冰川与环境长期观测技术与方法，如得到有效验证，可搭载更多传感器，获取冰川多要素观测数据。系统兼容多种传感器，集数据采集、传输、解析、入库和发布于一体，实时性高，具备软件自主可控，硬件可定制可扩展的特点，为后续玉龙雪山站“一站四区”(“一站”即玉龙雪山站；“四区”即岗日嘎布、梅里雪山、贡嘎雪山、达古雪山)典型冰川实时监测和精细化研究奠定了坚实基础。

