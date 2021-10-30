民进党首场公投说明 蔡英文吁投四个不同意

台湾朝野针对年底四项公投案的政治动员大戏本周末起正式展开，兼任民进党主席的台湾总统蔡英文说，四大公投案攸关台湾前途，别让台湾的未来被政党利益绑架、牺牲。

反对含莱克多巴胺的猪肉进口、珍爱藻礁、重启第四座核能电厂和公投绑大选等四项公投案即将在12月18日投票，民进党将举办至少300场公投说明会正面迎战。

综合台湾中时电子报、ETtoday新闻云及自由时报报道，民进党“四个不同意、台湾更有力”首场公投说明会今天（30日）上午在桃园市登场，蔡英文、行政院长苏贞昌都现身喊话，多名绿营民代、桃园市长郑文灿也都上场喊话“暖场”。

蔡英文说，本土感染案例在团队努力下减少，疫苗人口涵盖率也超过七成，但挑战还有很多，更要团结，疫情刚控制住，公投又要来了，每一主题都关系到当前挑战，能源转型、民主深化节奏会不会“倒退噜”（倒车、退步），都是台湾必须面对的挑战。

蔡英文指出，如果台湾可以团结守住疫情的防线，也一定可以守住“四个不同意、台湾更有力”，继续在正确的道路上前进，理想公投应建立在冷静、理性讨论的基础上，民进党有责任让公共讨论回归理性。

她也直接批评国民党主席朱立伦说，可是有些人不这样想，朱立伦说这场公投是“对民进党的不信任投票”，她强调，公投要怎么投不是为了哪个政党，而是为了台湾的未来，年底公投关系到台湾的能源转型、走向国际速度、经贸布局和民主发展的未来。

她接着说，重大政策规划最重要是稳健、平衡，单一诉求固然有价值，但政治本质是要在各种价值与诉求冲突中，找到最符合人民、“国家”利益及最大幸福方案。

蔡英文还说，公投没有政党输赢，只有对台湾未来发展影响问题，四大公投攸关台湾前途、台湾人未来，不要让台湾未来“被政党绑架，被政治恶斗牺牲”，希望民众放下政党立场，为台湾未来做最好的选择，也请地方党部好好说明“四个不同意、台湾更有力”的意义，让民众更了解推动公投四个不同意的意涵。

苏贞昌今天在公投说明会上说，蔡英文前面的两位总统做到第六年的民调支持度只剩百分之十几，而蔡英文现在则是民调过半，但国民党想要抢夺政权，先要把蔡打到跛脚，所以要聚集全台之力，不让国民党乱下去。

他还三度强调“世界上沒有一百分的政府”，指家长都难做了，政府也是，国民党却还一直乱，让政府不能做事，呼吁选民12月18日返乡投下四个不同意，不要被国民党乱下去。