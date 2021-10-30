中国国产“鲲龙”AG600两栖飞机再亮相 预计2024服役

中国航空产业大会暨南昌飞行大会昨天（29日）在江西南昌开幕，中国自主研制的新一代水陆两栖飞机“鲲龙”AG600进行了低空投水表演。

据澎湃新闻报道，截至目前，AG600飞机001架机已初步完成灭火任务系统功能验证，正进行大量科学试验、试飞，预计到2024年将完成交付使用。

据悉，AG600汲水投水功能特性、次高原环境下飞机投水特性、系统功能特性符合设计要求，灭火系统功能验证任务取得成功，为加快AG600项目工程化试制、适航验证及其领先试用奠定了基础。投水试验的成功标志着AG600已初步具备灭火功能。

由航空工业通飞旗下中航通飞华南飞机工业有限公司研制的AG600飞机，与运-20战略运输机、商用的C919并称为“国产大飞机三兄弟”，也是世界上在研的最大水陆两栖飞机，被视为中国自然灾害防治体系和应急救援体系建设的重要装备。

据报道，AG600飞机采用大长宽比单断阶船体机身、悬臂上单翼、“T”形尾翼、前三点可收放式起落架的水陆两栖飞机典型布局形式，选装四台国产涡桨六（WJ-6）发动机；采用双驾驶体制，具有航程远、续航时间长、救援能力强的特点。

AG600飞机2017年12月在珠海金湾机场成功实现陆上首飞，2018年10月在荆门漳河机场成功实现水上首飞，去年7月则在山东青岛附近海域实现海上首飞。