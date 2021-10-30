中国歌手曲婉婷之母张明杰案关键同案人投案

中国歌手曲婉婷之母案张明杰关键同案人近日回国投案，据官方通报此人为魏奇。这或能让已经近七年多悬而未决的张明杰贪污案有最终定论。

根据北青网报道，2016年7月，曲婉婷母亲张明杰因犯贪污罪、受贿罪、滥用职权罪，作为指控被告人，接受哈尔滨市中级人民法院的公开审理。但张明杰并不认罪，由于关键同案人外逃加拿大，张明杰案一直未有定论。

张明杰被查的导火索是她在任哈尔滨市道里区副区长时主持哈尔滨市原种繁殖场改制。而作为张明杰朋友的魏奇，是原种场改制的“接盘者”，他的先发置地公司，就是在改制完成后为运作原种场地块开发才成立的。

据官方通报，1960年出生的魏奇，系哈尔滨市私营业主，涉嫌向国家工作人员行贿，于2014年9月出逃境外。2015年3月，黑龙江省尚志市人民检察院对魏奇立案侦查。监察体制改革后，该案移交尚志市监察委员会办理。2016年3月，国际刑警组织对其发布红色通缉令。

据中央纪委国家监委网站消息，魏奇在本月7日自境外飞抵福建厦门，先进行了21天隔离，在正式进入办案程序前，还将在哈尔滨隔离14天。

张明杰的女儿曲婉婷去年以一则微博再次将本案带入公众视线。以《我的歌声里》一曲成名的曲婉婷去年曾发布了一条微博：“6周年无果，继续努力保持一颗相信正义的心。” 疑似为其母喊冤。而网友在了解了其母张明杰的案件后，对这位曾经的知名歌手进行抨击，指责她是被其母用“人血馒头”培养出来的。

有报道指出，在曲婉婷少年时，家里就有万元（人民币）以上的钢琴，18岁就被送到国外留学生活。而她的社交媒体中，到处是学钢琴、玩音乐、四处旅游的享受生活。

她在一次采访中公开提到了自己的母亲，并且大加赞誉：“她是一个勤奋的人，她给了我能得到的最好生活，不管她是如何得到。”

去年9月27日，中央纪委国家监委网站刊发文章《观察 | 歌手曲婉婷母亲张明杰案引发关注 境外不是资产转移的天堂》指出，舆论关注此事，正是因为人们痛恨腐败分子损害国家和人民的利益，攫取大量不义之财，满足亲属子女奢靡生活。现实中一些案例也正是如此，有的甚至是配偶子女移居海外，财产转移到境外，随时准备“跳船”，这样的领导干部与党和人民离心离德，与共产党人的初心使命背道而驰，必须受到党纪国法严惩，为其违纪违法行为付出应有代价。

