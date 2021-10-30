中国明年实行军人配偶免费医疗

中共中央军委办公厅印发《军人及军队相关人员医疗待遇保障暂行规定》，明确将实现军人配偶免费医疗等，为解放军家属提供更优惠医疗保障。新规将从2022年1月1日起施行。

据中国军媒《解放军报》本月27日报道，《规定》坚持聚焦备战打仗、竭诚服务官兵、注重体系设计、确保稳妥推进原则，适度扩大医疗保障范围，合理提高医疗保障标准，有序衔接国家医保政策，建立完善军地互补、便捷优质的医疗保障制度，更好地维护军人家庭健康权益，增强部队凝聚力战斗力。

《规定》重点对医疗保障对象范围、标准条件、保障办法等作出规范，明确军人及军队相关人员在军队医疗机构就医的医疗待遇，界定军人跨军地就医的具体情形，打通远离军队医疗机构单位军人及其家属就近就便到驻地医疗机构就医渠道，实现军人配偶免费医疗、军官军士父母和配偶父母优惠医疗，继续实行军人、军人未成年子女免费医疗。

《解放军报》下属的“钧正平”27日在微博发文称，没有“后方”军属的支持付出，强军之路就难以步履铿锵；优待军属除了营造荣誉声势，更需要实打实的政策兜底，让军人成为全社会尊崇的职业，”对军属的优待，便是一份暖心的尊崇“，”全体军人定将不负尊崇，坚守战位，练兵备战，多做贡献，再立新功。“

教育与医疗、住房、养老被视为中国民生领域的“新四座大山”，医疗体系经历多年反复改革，并拥有世界上最庞大的医疗保障体系，但仍无法解决重大病患者和弱势群体的医疗问题。

《健康时报》早前报道，中国全国政协委员、北京中医药大学教授张其成今年3月曾在提案中提到，“全民免费医疗”是根除因病返贫、医患矛盾等问题的“上上策”。

中国国家医保局本月26日在答复委员提案时表态说，在当前社会和经济发展条件下，医保筹资水平还不高，基金支撑能力还不足，医疗保障仍需坚持保基本原则，个人承担一定的医疗卫生支出责任仍有必要，实行“免费医疗”不利于中国医疗保障制度长期稳定可持续发展。