朱立伦：任何意见都反对才是害台湾

台湾朝野针对年底四项公投案的政治动员今天展开，民进党喊出“四个不同意”口号，批国民党宣传公投是“乱台湾”，国民党主席朱立伦回击说，民进党只为一党之私，任何意见都要来反对，才是害台湾。

综合台湾《自由时报》、中时电子报及ETtoday新闻云报道，民进党今天（30日）上午在桃园举办首场公投说明会，台湾行政院长苏贞昌抨击国民党要用四个公投“乱台湾”，朱立伦下午在国民党全代会回应说，民进党在野时主张全民能够公投，执政后任何政党提案就都是乱台湾、害台湾，“这是哪一国标准？”

他指出，这次四个公投提案，有两个是国民党提案，两个是民间社团提案，应该认真就这些民生议题讨论，怎样能做得更好，“民进党只為一党之私，任何意见都要来反对，这才是害台湾。”

对于民进党在公投宣传场合再提“抗中保台”，朱立伦反问说，这四个公投案无论是食安议题反莱猪、公投绑大选促大家站出来投票，针对环保的藻礁议题、能源议题，哪一项是意识形态？希望民进党回归民生议题，不要每天想搞政党对抗、意识形态。

另外，朱立伦上午在全代会前论及两岸关系时，说出“反对九二共识”，国民党文传会随后紧急澄清是口误，国民党反对的是“一国两制”，而非“九二共识”。

朱立伦下午被问到口误事件时说，大家都知道他是坚决反对台独、反对“一国两制”。

朱立伦今天在全代会上也公布三名新任副主席人选，包括嘉义市长黄敏惠、陆委会前主委夏立言、中央委员连胜文。

朱立伦说，国民党内有很多优秀人才，黄敏惠是资深县市长，也担任过副主席，对党务很熟悉；夏立言在外交、国防、两岸上的专业都受到民众肯定，对推动重返国际跟两岸关系，都是很重要的角色；连胜文则长期在青年及党务工作有很多贡献，国民党的工作希望大家一起来服务。