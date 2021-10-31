台陆委会：大陆一厢情愿描绘统一后台发展路径

对于中国大陆国台办副主任刘军川说，两岸统一后，台湾的财政收入尽可用于改善民生，台湾陆委会回应，北京没有认清国际现势及两岸关系现况，缺乏反思其内部治理困境，一厢情愿描绘统一后台湾发展路径，早已被台湾人民坚定拒绝。

刘军川前天在湖北宜昌“国家统一与民族复兴”研讨会以视频致辞时，呼吁“广大台湾同胞要看清祖国统一、民族复兴既是大义，更具大利”。

刘军川说，统一后，不仅台湾的和平安宁将充分保障，经济发展也将得到充分增进，以大陆市场为广阔腹地，发展空间更大，经济竞争力更强，产业链供应链更加稳定通畅；民生福祉将充分提升，台湾的财政收入尽可用于改善民生。

据台媒中央社报道，陆委会昨天发布新闻稿指出，北京蛮横设定、一厢情愿描绘统一后台湾发展路径，陆委会对于大陆长期自处于谎言与妄想中的对台工作思维格局，表示高度疑虑。

陆委会强调，大陆自1980年代对台提出的“一国两制”，即具根本的矛盾性，主要关键在于大陆本身政治社会制度缺陷；而台湾朝野及主流民意长期以来均坚拒此一主张。国台办此时再度宣传操作此旧调，诓称统一后台湾民众及各领域如何受益等，都是统战欺骗、诱导台方参与其所谓“一国两制台湾方案”的“民主协商”。

陆委会表示，台湾人民早已看清中共治理下缺乏民主自由的大陆现况，也奉劝北京应面向其内部完善治理，正视其人民民主诉求，以及国际社会对其毁弃香港“一国两制”承诺、新疆西藏等治理的改善要求。

