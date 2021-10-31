美国取代中国成为比特币挖矿中心

美国正迅速崛起为新的全球比特币挖矿中心。

据《华尔街日报》报道，中国政府实行打击行动后，许多挖矿公司正押注于美国的可靠能源供应以及更可预测的监管环境。剑桥大学的数据显示，目前全球超过三分之一的比特币挖矿计算能力来自在美国的机器，而去年春天这一比例还不到五分之一。

中国此前一直是企业放置计算机以解锁新比特币的主要国家。但在今年5月，中国释放出将开始更广泛打击比特币挖矿和交易的信号，《华尔街日报》称此举旨在确保中国政府对国内经济的控制。

比特币挖矿已经成为一项利润丰厚的事业，目前一枚比特币的价格约为6万美元。为了获取新的比特币，功能强大的计算机竞相解决一系列数学难题，希望能解锁新的比特币。其中许多计算机都是一天24小时在线。

根据设计，比特币网络每10分钟才释放一次新的加密货币，而且未来释放的比特币数量将会减少。这使得解锁比特币的竞争变成了一项高耗能任务，因为提高获胜几率的唯一方法就是让更多的机器上线。

在纳斯达克上市的挖矿公司Bit Digital已将2万多台矿机迁出中国，加入到纽约州、内布拉斯加州、佐治亚州、得克萨斯州和加拿大艾伯塔省的矿机队伍中。由于持续的航运延误，一些矿机目前还滞留在美国港口。

Bit Digital首席战略官Samir Tabar称，中国的打压是“无意中送给美国的礼物”。他说，美国的监管程序透明，也会采纳公众意见。“不会出现突然被人釜底抽薪的情况”。

最终，矿工们会去他们能获得廉价能源以及监管力度较轻、或者至少是监管可预测的地方。中国采取打压行动后，许多矿工还跑到邻国哈萨克斯坦。哈萨克斯坦能源部长本月早些时候表示，他计划为新的比特币矿工设定用电量限制。哈萨克斯坦现在是第二大比特币挖矿地。其他热门地区包括伊朗、马来西亚和俄罗斯。

正是中国对廉价燃煤发电的允诺，使加密货币矿工最初把中国当作大本营。在几乎完全封禁之前，中国占了全球比特币挖矿计算能力的一半。

对于加密货币行业美国有自己的监管限制。加密货币公司已经成为监管部门的目标，美国证券交易委员会主席根斯勒对加密货币市场采取严格的态度。根斯勒质疑许多虚拟货币发行商和交易所是否无视投资者保护规则。

另外，由于一些旧的化石燃料工厂重新上线，比特币挖矿也引起了当地人对气候污染的担忧。纽约州立法机构正考虑提出一项法案，禁止使用化石燃料来进行比特币挖矿，并呼吁挖矿公司记录碳足迹。美国证券交易委员会也在考虑采取措施要求上市公司披露气候数据。

但加密货币公司表示，美国的法律体系设置确保了法律从提出到实施比其他国家经历更长时间，从而让比特币挖矿公司有能力适应并权衡潜在的政策变化。

据《华尔街日报》报道，加密货币公司还认为，美国最近批准了几个持有比特币期货的美国交易所交易基金（ETF），这也显示美国将不太可能打压或大幅削减比特币挖矿。Compass Mining首席执行官Whit Gibbs称这是“监管机构释放出的一个积极的信任信号......希望这是一个他们将支持比特币挖矿的信号”。

得克萨斯州是无处落脚的比特币挖矿公司的一个热门目的地，因为该州电价低廉，电力供应通常可靠（尽管去年冬天发生了持续数天的停电），这对比特币挖矿至关重要。

该州政府的友好立场也吸引了挖矿公司。该州银行监管部门表示将允许贷款机构代表客户持有数字资产。之后不久，州长Greg Abbott在6月发推文说：“得州将成为加密货币的领导者。”

迈阿密正在争取使加密货币挖矿公司迁往佛罗里达州，称该州能源价格低廉，附近的一家核电站能够提供可靠的可再生能源。不过，挖矿公司需要安置在数据中心里，而该州的房地产价格高企，这使其他市场更具吸引力。