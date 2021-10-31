国民党党代表提“韩国瑜条款” 防首任带职参选

国民党昨天召开全国代表大会（简称全代会），有党代表提案建请中央党部成立“反台独工作小组”，由党主席担任组长；也有党代表提案“韩国瑜条款”，防止选上首任公职后，中途带职参选其它公职。

综合中央社、中时新闻网、《自由时报》报道，国民党昨天召开全代会，对于党代表的提案，党主席朱立伦在闭幕式发表谈话称，透过全代会，很多党代表热心对党务的建议事项，每一项党中央都会详细检讨、分析，用全党最大公约数，找出让党更好、更进步、更现代化、年轻化的重要目标。

有关“反台独工作小组”，该提案主张，国民党身为创建中华民国的百年政党，反对台独是应负起的历史使命，各国政府也多次公开表示，在“一中政策”下反对中国大陆武力胁迫台湾，但不会支持台独，显见各国已预见台独的严重性，因此国民党应积极结合国际社会的反台独潮流，捍卫国家安全、维护台海和平、化解两岸歧见，进而消弭武力冲突的可能性。

提案并主张，由党主席担任“反台独工作小组”组长，党秘书长、立院党团总召、国家政策研究基金会副董事长分别担任副组长，大陆事务部主任为秘书长；小组得定期召开工作会报，拟定说贴，及时向民众澄清与说明国民党反台独、捍卫国家主权及安全的坚定立场。

国民党大陆事务部在审查意见中指出，国民党在坚持反对台独、反对一国两制、捍卫中华民国主权与民主体制、维护台湾人民安全与区域和平繁荣的前提下，积极推动两岸改善关系，恢复沟通交流。

至于“党员首次当选某公职任期规定制度化”提案主张，公职任期的意义是责任的托付，也是政治人物对选民的承诺，草率改变托付，背离承诺的作法，难为主流民意认同。

因此，提案规定党员首次当选某公职，在法定任期期间内不得代表国民党参选其它公职。由于前高雄市长韩国瑜在当选市长后又参选2020年台湾总统，该提案被视为是“韩国瑜条款”。

不过，国民党组发会在审查意见中指出，建议选举策略上仍应保持弹性，不宜有任期制度化规定。各项公职选举各选区选情复杂程度不一，须以争取国民党当选席次极大化为目标，若硬性规定，可能造成艰困选举无党员参选窘境或并非最有胜选机会党员参选，降低当选机会及席次。

据报道，上述两案经决议，已交国民党中常会研处。