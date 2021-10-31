“单飞”后的华为荣耀第三季手机销量劲增

据调研公司Counterpoint Research称，自华为分拆后，荣耀第三季手机销量劲增，成中国国内市场第三大智能手机品牌。

路透社报道，据Counterpoint称，截至9月底的第三季，荣耀手机销量较前季增加96%，在中国国内手机市场的份额占到15%。

目前荣耀手机销量仅次于Vivo和Oppo，后两者市占率分别为23%和20%。

小米手机出货量增长了15%，市场份额达到14%，排名第四。苹果排名稍落后，市场份额为13%。

另据华商光电科技（CINNO Research）产业研究数据显示，中国9月排名前五智能手机销量比较8月环比都有不同程度的下降，只有苹果一枝独秀，同比增长超过30%。不过总体来看，与去年同比都有明显的增加。

CINNO Research认为，一方面因市场等待三季度新机发布，市场对安卓机持观望态度，消费需求延后；另一方面因去年疫情之后市场快速复苏带来的同期高基数。随着苹果新品iPhone 13系列及其他安卓新机的陆续上市，叠加“11·11”促销季的到来，四季度有望达全年销量高峰。

该机构预计，在华为持续受限、其它品牌无与之抗衡的机型推出的情况下，凭借长久以来的品牌号召力，iPhone 13系列将带动苹果拿下更多高端市场份额。